Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
6 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.