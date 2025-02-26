Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin İncirli Mahallesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “yerinde dönüşüm kapsamında köy evleri yapımı projesi” hayata geçti. Bu proje kapsamında evleri ağır hasarlı olan vatandaşlara 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olmak üzere toplamda 1 milyon 500 bin TL’lik destek sağlandı.

İncirli Mahallesinde evleri ağır hasar gören ve yıkılan depremzedeler de bu destek projesi kapsamında Windoor İnşaat firmasıyla sözleşme imzalayıp Çevre ve Şehircilik Gaziantep İl Müdürlüğü’nün de onayıyla evlerinin yapılmasını beklediler.

İncirli Mahallesindeki 22 ailenin evleri için Gaziantep Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü 11 Aralık 2023 tarihinde ruhsat izni verdi.

Yüklenici firma olan Windoor İnşaat, depremzedelerle yaptığı sözleşmede evlerin tamamlanmasını ruhsat onay tarihinden itibaren hafta sonları dahil 90 gün olarak belirledi.

Gelinen noktada 2024’ün Mart ayında teslim edilmesi gereken evler aradan yaklaşık iki yıldır tamamlanamadı.

“SÖZLEŞMEYE BANA AİT OLMAYAN İMZA ATILMIŞ”

Yaşadıkları mağduriyeti SÖZCÜ’ye anlatan depremzede Ahmet Çopur, “Evimiz depremde yıkıldı yerinde dönüşüm projesine başvurduk kabul edildi. Windoor inşaat firmasına evleri yapması için 22 aile verdik. Bunlardan 18’i mağdur durumda 4 tanesini bir yılı aşkın bir zamanda teslim edildi. Şu anda 18 tanesi bu durumda ve mağduruz. Çoluk çocuk konteynerde yaşıyoruz halimiz perişan. Ruhsat tarihi 11 Aralık 2023 tarihli inşaatın teslim tarihi normalde 90 gün yani 2024 tarihinde teslim etmesi gerekiyordu 2025 Şubat ayına gelmemize rağmen 15 aydır evlerimiz teslim edilmedi. Firma yetkilileriyle görüştüğümüzde ‘param yok tamamladığım dört evin parasıyla dört evi daha yapacağım’ diyor. Burada yapılmayan 18 ev var. 4 evi bir yılda teslim etti kalan evleri de üç dört yılda teslim eder. Yaşadığımız mağduriyetle ilgili muhatap da bulamıyoruz firma yetkilisi de telefonlarımızı da açmıyor artık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de ‘biz görüştük sıkıştırıp yaptıracağız’ diyor ama evlerin ne zaman yapılacağı konusunda net bir şey söylemiyorlar. Yetkililerden sesimizin duyulmasını gerekli incelemelerin de başlatılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda ben Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gitti firmayla yaptığımız sözleşmede bana ait olmayan bir imzanın atıldığını da gördüm. Bununla ilgili de emniyette şikayette bulundum ve firmaya hukuki yoldan dava açtım gerekli işlemleri başlattım. Yetkililer biz depremzedelere evlerimizin bize teslim edilmesi hususunda yardımcı olmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.