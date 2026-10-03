Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenler için hesap açıp, IBAN paylaşmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon kişinin mağduriyetinin giderilmesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına isteğe bağlı iade hesap açılmasına kalması, hesaba para yatıracak kişiler için yargılanma aşamasına söz konusu olduğunda nasıl bir yıl izleneceği konusunda soru işaretleri doğurdu.

İktisatçı İnan Mutlu, “Bu olayda suç örgütü şüphesi de var. Bazı kişilerin mal varlıklarına tedbir konuluyor, sonra kararlar kaldırılıyor. Böyle bir ortamda bu adımın amacı nedir? Bu, iade yapanlar için ileride ‘dokunulmazlık zırhı’ sorunu doğurabilir” dedi.

‘ÇIKIŞ YOLU MU?’

Bu uygulamanın ardından, AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimlerin bu hesaba gönüllü olarak ödeme yapması gibi örneklerin yaşanıp yaşanmayacağına dair soruya ise Mutlu, “Tabii ki olabilir. Bu noktada, ‘suç işlemedim, kazancı hesaba yatırdım’ denildiğinde, bunun bir ‘af’ anlamına gelip gelmediği açıklanmalı. Bu olayda ‘etkin pişmanlık’ konusu çok tartışıldı. Bir suç duyurusu ile IBAN paylaşılması normal bir uygulama değil” diye konuştu.

Ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise sosyal medya paylaşımında, “Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri hakkındaki iddialar gündemdeyken yaklaşık 2.2 milyar liranın iade edildiği haberi yayımlandı. Edildiyse kim tarafından, hangi tarihte, hangi hukuki işlem kapsamında? Tartışmaların ardından ‘gönüllü para iadesi’ gibi bir mekanizmanın açıklanması, siyasi bağlantısı olanlara bir çıkış yolu hazırlanıyor mu sorusunu akla getiriyor” dedi.

Fon kurulu 2. kez toplandı, net sonuç çıkmadı

- Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısı yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, “Düzenlemelerde vatandaşlarımıza ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulandı. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecek” denildi.