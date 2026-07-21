İngiltere'nin Lancashire bölgesinde, geçmişi 14. yüzyıla kadar uzanan tarihi St Wilfrid Kilisesi, artan bakım maliyetleri ve cemaat yokluğu nedeniyle kapılarına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yaklaşık 750 bin sterlinlik devasa bir restorasyon faturasıyla karşı karşıya olan ve düzenli gelen kişi sayısı 5'e kadar düşen ibadethanenin imdadına, Paskalya hazırlıkları sırasında yaşanan akılalmaz bir "mucize" yetişti.

SUNAĞIN ALTINDAKİ PLASTİK POŞETTEN ÇIKTI

Kilise papazı Rahibe Jane Lee, Paskalya öncesi temizlik ve hazırlık çalışmaları yaparken sunağın örtüsünü kaldırdı. Tam o esnada, dizliğin altından dışarıya doğru taşan sıradan bir plastik poşet fark etti. Poşetin içindeki kutuyu açan kilise yönetimi, gözlerine inanamadı. Kutunun içinden, İngiliz Darphanesi tarafından 1999 yılında basılmış 9 adet saf altın Britannia sikkesi ve gizemli bir not çıktı. Yapılan incelemelerin ardından altın sikkeler, kiliseye derin bir nefes aldırarak tam 30 bin sterline (yaklaşık 1.9 milyon TL) satıldı.

JAMES'İN KİM OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Keşfi asıl ilginç ve gizemli kılan ise poşetin içinden çıkan el yazısı not oldu. Üzerinde 16 Temmuz 2022 tarihi yazılı olan notta şu ifadeler yer alıyordu:

"Merhaba, bu dokuz Britannia altın sikkesini Melling Kilisesi'ne bağışlamak istiyorum. Yaşayan Tanrı'nın hizmetkârı James."

Notta bu isim dışında bağışçının kim olduğuna dair en ufak bir ipucu ya da iz bulunamadı. İşin daha da şaşırtıcı yanı, bu değerli paketin tam 3 yıl boyunca sunağın altında hiç kimse tarafından fark edilmeden durmuş olmasıydı. Rahibe Jane Lee, kutuyu açtıkları anı anlatırken, "İkimiz de gözyaşlarına boğulduk. Bu kelimenin tam anlamıyla bir mucizeydi" sözleriyle yaşadıkları duygusal anı özetledi.

BİG BEN İLE AYNI USTANIN ELİNDEN GELEN TARİH

St Wilfrid Kilisesi, sadece yaşıyla değil, içinde barındırdığı kültürel mirasla da İngiltere için hayati bir öneme sahip. Londra'nın dünyaca ünlü simgesi Big Ben kulesinin mekanizmasını ve kadranını tasarlayan efsanevi saat ustası Edward John Dent'in elinden çıkan tarihi bir saat de bu kilisede yer alıyor. Bu nedenle yapı, ülkenin en önemli birinci derece koruma altındaki kültürel mirasları arasında gösteriliyor.

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ BİR IŞIK

Edilen 30 bin sterlinlik gelir, kilisenin ihtiyacı olan 750 bin sterlinlik toplam restorasyon bütçesinin yanında küçük bir pay gibi görünse de kilise yönetimi için maddi değerinden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Rahibe Lee, bu bağışın toplumun tarihi yapıya yeniden sahip çıkması için bir kıvılcım çaktığını belirtiyor.

BBC ve The Times gibi köklü yayın organlarının aktardığı bilgilere göre, 2022 yılında bölgedeki diğer bazı kiliselere de benzer anonim bağışlar yapıldığı tahmin ediliyor. Gizemli bağışçı "James"in kimliği aradan geçen yıllara rağmen sırrını korusa da bıraktığı altınlar, 7 asırlık tarihi bir çınarın yeniden hayata tutunmasını sağladı.