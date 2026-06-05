BDDK tarafından siber dolandırıcılık ve yasa dışı para hareketlerinin engellenmesi amacıyla bankacılık sistemine entegre edilen kurallar bütünü, eski tip kimlik kullanan vatandaşları doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Dijital bankacılık kanallarında güvenlik standartlarını artıran bu düzenleme çerçevesinde, özellikle yüksek tutarlı işlemler ile gece saatlerinde yapılan transferlere yönelik sıkı denetim mekanizması uygulanıyor.

SORUN YAŞAMAMAK İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT EDİLMELİ

Bankacılık işlemlerinde kısıtlama veya engellemeyle karşılaşmak istemeyen kullanıcıların öncelikle şu iki adımı tamamlaması gerekiyor:

Çipli Kimlik Kartına Geçiş: Cüzdanlarında hâlâ eski tip nüfus cüzdanı taşıyan vatandaşların, nüfus müdürlüklerinden yeni nesil çipli kimlik kartlarını temin etmesi şart koşuluyor.

Banka Sisteminde Bilgi Güncelleme: Yeni kimlik kartını alan kullanıcıların, banka şubeleri veya mobil uygulamalar üzerinden kimlik bilgilerini sisteme tanıtarak bilgilerini güncel tutması önem arz ediyor.

20 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERE NFC ŞARTI

Mevcut sisteme göre, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak 20 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde kimlik doğrulama adımı zorunlu tutuluyor.

Bu onay süreci, yeni nesil çipli kimlik kartları ve akıllı telefonlarda yer alan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Cihazında NFC özelliği bulunmayan kullanıcıların ise işlem yapabilmek için bankaların müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşme gerçekleştirmesi gerekiyor.

GECE SAATLERİNDE IBAN TRANSFERİNE ENGEL

Düzenlemenin en net yaptırımı olan zaman kısıtlaması, çipli kimliğe geçiş yapmayan veya bilgilerini güncellemeyen kullanıcıları etkiliyor.

Bu durumdaki kişilerin saat 22.00 ile 06.00 arasında IBAN üzerinden para transferi yapmasına izin verilmiyor.

Sistem tarafından doğrulaması yapılamayan işlemler anında askıya alınırken, yetkililer bu kısıtlamaların ilerleyen süreçte daha geniş zaman dilimlerine yayılabileceğine dikkat çekiyor.

YENİ DİJİTAL KISITLAMALAR GÜNDEME GELEBİLİR

Bankacılık sektör temsilcileri, dönüşüm sürecini tamamlamayan müşterilerin ilerleyen dönemlerde çok daha kapsamlı dijital işlem sınırlandırmalarıyla karşı karşıya kalabileceğini hatırlatıyor.

Bu nedenle, hesapların sorunsuz kullanımı için kimlik yenileme ve sistem güncelleme işlemlerinin ertelenmemesi gerektiği vurgulanıyor.