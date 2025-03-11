Hazine ve Maliye Bakanlığı, usulsüz para trafiği ve vergi kaçakçılığına yönelik başlattığı denetimlerde, kişiler arasındaki para transferlerini merceğe aldı.



İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılan para transferleri, Hazine'nin oluşturduğu 'yapay zeka robotları' tarafından denetlenirken, dakikada binlerce işlemi inceleyen robotların, bazı para transferlerini hatalı şekilde işlediği ortaya çıktı.

PARA TRANSFERİNDE 'DİĞER' SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYENLER DİKKAT



Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Maliye'nin denetimlerde kullandığı yapay zeka aracı, çok sayıda bireysel kullanıcıların IBAN'a para transferinde kullandığı 'diğer' seçeneğini 'kira geliri' olarak işaretledi.



Aylar hatta yıllar öncesine kadar uzatılan denetimlerde hatalı şekilde işlenen bu transferler, bazı banka müşterilerine binlerce liralık vergi cezası çıkmasına neden olmakta.



KARDEŞİNİZE YOLLADIĞINIZ PARA İÇİN BİLE CEZA ÇIKABİLİR



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Murat Bal "Yapay zeka o diğer işaretli para transferlerini yakalıyor, diğer riskli gruba giriyor. Bunun için de kira geliri olabilir şeklinde yorumluyor. Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİYE E-TEBLİGAT GÖNDERİLDİ



Gelir idaresi Başkanlığı'nın vergi takibinde kullandığı yapay zeka sisteminin 'diğer' açıklamasıyla gönderilen parayı kira geliri olarak algılayıp kişiyi riskli gruba soktuğunu ifade eden Bal çok sayıda kişiye bu şekilde e-tebligat gönderildiğini de ifade etti.

Bal ayrıca "Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı. Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor" dedi.

İzlenmesi gereken sürece dair bilgi de veren Bal "İdareye itiraz yoluna gidilmesi gerekiyor. Ama ben zaten 1-2 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum" diye konuştu.