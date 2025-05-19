

Son yıllarda dijital bankacılık kullanıcıları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında büyük bir artış gözlemleniyor. Bu artış üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobil ve internet bankacılığına yönelik yeni bir güvenlik önlemi almayı kararlaştırdı. 1 Mart itibarıyla, bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN’a yapılan para transferlerinde SMS onayı zorunlu hale gelecek.

YENİ GÜVENLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

BDDK’nın aldığı yeni düzenleme, dijital bankacılıkta kullanıcıların daha güvenli bir işlem yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan izinsiz para transferlerine karşı büyük bir önlem alınacak.

Kullanıcıların, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için sadece hesap bilgileri değil, aynı zamanda tanımlı telefon numaralarına gönderilen SMS kodları ile doğrulama yapmaları gerekecek.

SMS onayı, yalnızca kullanıcının hesabına tanımlı telefon numarasından işlem yapılması durumunda dahi, para transferi işlemleri için ek bir onay süreci gerektirecek. Bu, dolandırıcıların, kullanıcıların bilgilerini ele geçirerek gerçekleştirdiği izinsiz işlemlere karşı önemli bir engel oluşturacak.

AŞAMALI GEÇİŞ SÜRECİ

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş süreci aşamalı olarak uygulanacak. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar bu yeni güvenlik sistemine geçerken, diğer bankaların da belirlenen takvime göre uyum sağlaması bekleniyor. Bankaların altyapılarını tamamlamaları ve kullanıcıların bu güvenlik önlemleriyle dijital bankacılık hizmetlerini kullanmaya başlamaları amaçlanıyor.

Bu düzenleme ile, bankacılık işlemleri daha güvenli hale gelirken, dolandırıcılık vakalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Dolandırıcıların, kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirerek izinsiz para transferleri yapmasının önüne geçilecek.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE KRİTİK BİR ADIM

Son dönemdeki dolandırıcılık vakaları, özellikle mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alıyor. Kullanıcılar, hesap bilgilerini dolandırıcılarla paylaşarak mağdur oluyor. Bu tür izinsiz işlemler, büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Yeni SMS doğrulama sisteminin devreye girmesiyle, kullanıcıların hesap bilgileri ele geçirilse bile, ek SMS onayı sayesinde işlemler durdurulabilecek ve dolandırıcılıklar önlenebilecek.

IBAN KULLANAN HERKESİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Yeni güvenlik düzenlemesi ile birlikte IBAN üzerinden para transferi yapan kullanıcıların daha dikkatli olması gerekiyor. Aşağıda, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliğinizi artırmak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar yer alıyor:

Güçlü şifreler kullanın: Bankacılık hesaplarınızda güçlü ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanarak güvenliğinizi artırın.

SMS onaylarını takip edin: Yapılan her transfer için gelen SMS kodlarını dikkatle kontrol edin ve doğrulamayı yapmadan işlem gerçekleştirmeyin.

Şüpheli durumlarda hızla banka ile iletişime geçin: Eğer bir işlemi siz yapmadıysanız veya şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, hemen bankanızla iletişime geçin.

Cihazınızı güvenli tutun: Bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir cihazlardan yapmaya özen gösterin ve antivirüs yazılımlarını güncel tutun.

Bankacılık uygulamalarını güncel tutun: Mobil bankacılık uygulamanızın her zaman güncel olduğundan emin olun. Yeni güncellemeler genellikle güvenlik iyileştirmeleri içerir.

Güvenlik Önlemleriyle Dijital Bankacılığı Güvenle Kullanın

Yeni SMS doğrulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte, dijital bankacılık işlemleri daha güvenli bir hale gelecek.

BDDK’nın bu düzenlemesi, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım atılmasına olanak tanırken, kullanıcıların bankacılık işlemlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak.

IBAN kullanan herkesin bu yeni düzenlemeye dikkat etmesi, güvenliklerini artırması ve olası dolandırıcılık vakalarına karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.