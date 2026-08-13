Banka hesaplarında kaynağını bilmedikleri meblağlar gören vatandaşların yaptığı işlemler, son dönemde artan hukuki uyuşmazlıklar arasında yer alıyor.

Hesaba yanlışlıkla gönderilen paranın çekilmesi veya başka bir hesaba aktarılması, Türk Ceza Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor.

SEBEPSİZ ZENGİŞLEŞME VE HUKUKİ SORUMLULUK

Türk Borçlar Kanunu'na göre, haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen kişi, bu zenginleşmeyi iade etmekle yükümlüdür.

IBAN üzerinden yanlışlıkla yapılan transferlerde, parayı alan tarafın "hesabıma geldi, benim hakkımdır" diyerek parayı tasarruf etmesi hukuk düzeninde geçerli bir mazeret olarak kabul edilmiyor.

Gönderici taraf, açacağı iddia ve tespit davalarıyla ödediği meblağı yasal faiziyle birlikte talep edebiliyor.

CEZAİ YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELEBİLİYOR

Mesele sadece maddi iade ile sınırlı kalmıyor. Yanlışlıkla gelen parayı bilerek harcayan veya iade etmekten kaçınan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılabiliyor.

Duruma göre "Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Tasarruf" veya "Kaybolmuş veya Hataen Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçları kapsamında adli süreç başlatılabiliyor. Bu durum, para cezasının yanı sıra hapis cezası riskini de beraberinde getiriyor.

DOLANDIRICILIK AĞLARINA KARŞI İADE YÖNTEMİNE DİKKAT

Uzmanlar, tanınmayan kişilerden gelen transferlerde bir diğer tehlikenin dolandırıcılık veya kara para aklama yöntemleri olduğuna dikkat çekiyor.

Hesaba gelen parayı doğrudan gönderen kişiye veya farklı bir IBAN'a manuel olarak iade etmek de risk taşıyor. Yanlış bir işlemle suça ortak olmamak adına, paraya kesinlikle dokunulmaması ve durumun derhal ilgili bankanın müşteri hizmetlerine bildirilerek iadenin banka aracılığıyla "hatalı transfer" koduyla yapılması gerekiyor.

HESABA YANLIŞ GELEN PARAYLA KARŞILAŞILDIĞINDA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Hesabınızda kaynağı belirsiz bir para transferi gördüğünüzde hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için izlenmesi gereken resmi prosedürler şu şekildedir:

Parayı kesinlikle kullanmayın ve transfer etmeyin

Hesaba geçen tutarı çekmek, başka bir hesaba aktarmak veya alışverişte kullanmak cezai sorumluluk doğurur. Paranın hesapta dokunulmadan beklemesi hukuki açıdan en güvenli adımdır.

Bankayla iletişime geçin ve bildirimde bulunun

Tutar fark edildiği anda ilgili bankanın müşteri hizmetleri aranmalı veya şubeye gidilerek durum bildirilmelidir. Bankaya verilen talimatta, gelen transferin şahsınıza ait olmadığı ve "hatalı işlem / yanlış gönderim" gerekçesiyle iade edilmesi gerektiği kayıtlara geçirilmelidir.

Kişisel iletişimle doğrudan iade yapmaktan kaçının

Sizi arayarak "Parayı yanlışlıkla attım, şu IBAN'a geri gönderin" diyen kişilere itibar edilmemelidir. Dolandırıcılık veya kara para aklama vakalarında aracı duruma düşmemek için iade işlemi mutlaka bankanın kendi sistemleri üzerinden re'sen yaptırılmalıdır.

Yazılı belge ve kayıt isteyin

Bankaya yapılan bildirim sonrası işlem dekontu, başvuru numarası veya müşteri hizmetleri görüşme kaydı saklanmalıdır. İleride açılabilecek olası bir davada bu kayıtlar, iyi niyetli olunduğunu ve paranın haksız yere elde tutulmadığını ispatlayan en temel delil niteliğindedir.