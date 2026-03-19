2026 yılında Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, IBAN üzerinden para gönderecek vatandaşlar bankaların çalışma sistemini yeniden araştırmaya başladı.

Bayram döneminde şubeler kapalı olurken, dijital bankacılık kanalları ise aktif şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle para transferi yapacakların EFT, havale ve FAST arasındaki farkları bilmesi büyük önem taşıyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü yarım gün olarak değerlendirilirken, bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bu süreçte bankalar şube hizmeti sunmuyor.

Türkiye genelinde bankalar resmi tatil boyunca kapalı olurken, yalnızca dijital kanallar üzerinden işlem yapılabiliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günlerinde bankalar genellikle sabah saatlerinde kısmi mesai yapar. Öğleden sonra ise tüm şubeler kapanır. Bu nedenle acil işlemlerin arife günü öğlene kadar tamamlanması önerilir.

IBAN'DAN PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-EFT işlemleri:

Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri sadece mesai saatleri içinde gerçekleşir. Bayram süresince gönderilen EFT’ler, mesai başladığında işleme alınır ve alıcıya bayram sonrasında ulaşır.

-FAST ve havale işlemleri:

Aynı banka içindeki havaleler ve FAST sistemi üzerinden yapılan transferler ise 7/24 anında gerçekleşir. Bayramda para göndermek isteyenler için en hızlı yöntem FAST’tır.

-Mobil ve internet bankacılığı

Şubeler kapalı olsa da mobil bankacılık ve internet bankacılığı bayram boyunca aktif şekilde kullanılabilir. Fatura ödemeleri, para transferleri ve hesap işlemleri dijital kanallar üzerinden kesintisiz yapılabilir.

ATM'LER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

ATM’ler bayram boyunca çalışmaya devam eder. Nakit çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı ödemeleri gibi işlemler ATM’ler üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bayram döneminde IBAN üzerinden para gönderecek kullanıcıların özellikle EFT işlemlerinin gecikebileceğini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Acil para transferleri için FAST ve havale yöntemleri tercih edilirken, EFT işlemleri için bayram sonrası mesai saatleri beklenmeli.

Bankacılık işlemlerini sorunsuz gerçekleştirmek isteyenlerin arefe günü öğlene kadar planlarını tamamlaması büyük önem taşıyor.