Sosyal medyada "Para Babası (Said Yalım)" adıyla bilinen hesabın dikkat çektiği yeni dolandırıcılık yöntemi, araç satıcılarını hedef alıyor. İlan sitelerindeki satıcılarla müşteri gibi iletişime geçen dolandırıcılar, pazarlık sonrasında kapora göndermek istediklerini söylüyor. Tam bu esnada bir plan devreye giriyor.

"Kaporayı gönderdim ama bankacılık sistemi değişti. Paranın hesabınıza geçmesi için telefonunuza gelecek bildirimi onaylamanız gerekiyor" diyen dolandırıcılar, aslında para göndermek yerine satıcıdan para talep ediyor.

BANKALARIN "PARA İSTE" ÖZELLİĞİNİ KULLANIYORLAR

Sistemin açığını ya da kullanıcıların dikkatsizliğini fırsat bilen dolandırıcılar, mobil bankacılık uygulamalarında yer alan "başka bankadan para iste" özelliğini kötüye kullanıyor.

Nasıl Yapıyorlar? Normalde tanıdıklardan borç veya para istemek için tasarlanan bu sistemde, dolandırıcı size bir talep gönderiyor.

Kritik Detay: Bildirimin açıklama kısmına "Kapora" veya "Kapora Onayı" yazıyorlar.

Telefonuna gelen bildirimi detaylı okumayan satıcı, "Para hesabıma geçiyor" yanılgısıyla onay butonuna bastığı an, kendi hesabındaki para dolandırıcının hesabına aktarılıyor.

GÜVEN KAZANMAK İÇİN "NOTER" ADINI KULLANIYORLAR

Dolandırıcılar, kurbanların şüphelerini yok etmek ve yöntemi daha inandırıcı kılmak için son dönemde taktik değiştirdi. Artık kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan suç ortakları da devreye giriyor.

Satıcıyı arayarak, "Noter işlemlerinizin başlayabilmesi ve kaporanın resmiyet kazanması için banka bildirimini hemen onaylamalısınız" diyerek psikolojik baskı kuruyorlar. Güven veren bu unvan karşısında aceleyle hareket eden vatandaşlar ise tuzağa düşüyor.

DOLANDIRICILARDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Bildirimleri Sonuna Kadar Okuyun: Bankanızdan gelen hiçbir bildirimi, üzerinde yazan tutarı ve "Giriş/Çıkış" yönünü kontrol etmeden onaylamayın.

"Para İste" İfadelerine Dikkat: Gelen mesajda veya bildirimde "Para İste", "Ödeme Talebi" gibi ibareler görüyorsanız işlemi anında iptal edin.

Noter Arayıp Talimat Vermez: Hiçbir noter görevlisi sizi arayıp mobil bankacılık onayı istemez. Bu tarz yönlendirmelerle karşılaştığınızda doğrudan bankanızla iletişime geçin.