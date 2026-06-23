AKP'nin, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılan ve banka hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya kalan kişilerle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.

Çalışmanın, 12. Yargı Paketi kapsamında TBMM gündemine taşınabileceği ifade edildi.

PAZARTESİ MECLİS'E SUNULACAK

Paketin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasının ardından, TBMM Adalet Komisyonu'nda madde madde görüşülmesi bekleniyor.

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve 300 bini aşkın dosyayı ilgilendirdiği belirtilen düzenleme, eklendiği takdirde paket içerisinde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

TESPİT EDİLMEZSE FARKLI BİR SUÇ OLACAK

Paketin taslak halinde yer alan düzenlemeye göre, halihazırda alt sınırı 4 yıl olan TCK 158 kapsamındaki bu davaların büyük bölümü, kişilerin doğrudan dolandırıcılık faaliyetine katılmadığı, yalnızca banka hesaplarının kullanım bilgilerini paylaştıklarının tespit edilmesi halinde ayrı bir suç olarak ele alınacak.

Müstakil suç kapsamında, banka hesabını ya da kripto borsalarındaki üyeliklerini başkalarının kullanımına sunan ve kiralayan kişilere verilecek hapis cezası 1 yıl ila 3 yıl arasında olacak, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetine doğrudan katılmamaları halinde TCK 158 kapsamında yargılanmalarının önüne geçilecek.