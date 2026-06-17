Burs vaadi, "kargonuz var" mesajları gibi yöntemlerle kandırılan ya da maddi menfaat karşılığında IBAN numarasını başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki düzenleme masaya yatırıldı.

İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın ilgili ceza dairelerinden görüş alınarak başlatılan çalışma, yasalaşması halinde önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak 12’nci yargı paketine eklenecek.

KASTI OLANLA MAĞDUR OLAN BİRBİRİNDEN AYRILACAK

Dolandırıcıların, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen paraları akladığı biliniyor. Mevcut hukuki uygulamada, hesabını bu tür faaliyetlere kullandıran kişiler "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanabiliyor.

Ancak Yargıtay kararlarında, kişinin hesabının suçta kullanıldığını bilip bilmediği ve kastının bulunup bulunmadığı hassasiyetle inceleniyor. Bilerek hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmayan dosyalarda bozma kararları verilebildiği için, mağdur olanlar ile bilerek hesap açanların keskin bir şekilde ayrılması hedefleniyor.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Yeni düzenleme alternatifiyle, hesabını bilerek ve menfaat karşılığında suç örgütlerine kullandıran kişiler için daha net ve müstakil bir suç tanımı oluşturulması bekleniyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda şu adımlar atılacak:

-Nitelikli dolandırıcılıktan ayrı, doğrudan hesap kullandırmaya yönelik yeni bir suç tipi tanımlanacak.

-Taslak çalışmalarda, bu suç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi üzerinde duruluyor.

-Hazırlanan çalışmanın 12'nci yargı paketinde yer alıp almayacağına, yapılacak etki analizlerinin tamamlanmasının ardından karar verilecek.

e-DEVLET'İNİZİ HEMEN KONTROL EDİN

Vatandaşların farkında olmadan adlarına açılan banka hesaplarını veya mevcut hesaplarındaki şüpheli hareketleri takip etmesi, hukuki açıdan kritik önem taşıyor.

e-Devlet kapısı üzerinde yer alan "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmeti sayesinde, hangi bankalarda aktif hesapların bulunduğu anlık olarak kontrol edilebiliyor. Uzmanlar, adlarına bilgileri dışında hesap açılıp açılmadığını görmek adına vatandaşların düzenli olarak e-Devlet kontrollerini yapmasını öneriyor.