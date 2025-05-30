Konuya ilişkin yapılan duyurunun ardından bankalar harekete geçti. IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerine önemli bir yenilik getirildi. Artık tüm bankalar, mobil uygulamalarında “Ödeme İste” özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Yeni özellik sayesinde, para transferlerinde hem güvenlik artırılacak hem de kullanıcılar zamandan tasarruf edecek.

Haber Global’de yer alan habere göre, “Ödeme İste” özelliğiyle birlikte FAST, EFT veya havale yöntemleriyle IBAN aracılığıyla para göndermek isteyen kişilere kolaylıkla ödeme talebi iletilebilecek.

Bu sistem, özellikle IBAN numarası girilirken yaşanan rakam karışıklıklarının önüne geçmeyi ve işlemlerin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bankaların mobil uygulamalarına entegre edilen sistem oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip:

Alacaklı kişi, tahsil etmek istediği tutarı girerek “Ödeme İste” butonuna tıklıyor.

Bu talep doğrultusunda, ödeme yapması istenen kişiye bir mesaj gönderiliyor.

Mesajı onaylayan kişi adına, belirlenen tutar otomatik olarak kendi hesabından çekilerek alacaklının hesabına aktarılıyor.

Bu yeni uygulama sayesinde, para transferi işlemleri artık daha hızlı, kolay ve güvenli hale geliyor.