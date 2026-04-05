

Son dönemde bazı işletmelerin “sadece nakit” ya da kartla ödemede ek ücret talep ettiği yönündeki şikayetler artarken, uzmanlar asıl dikkat edilmesi gereken noktanın IBAN ile yapılan ödemelerdeki riskli uygulamalar olduğuna dikkat çekiyor.

Bazı işletmeler, nakit ödeme zorunluluğu koymanın yanında müşterilere IBAN üzerinden ödeme seçeneği sunuyor. Ancak bu ödemelerde “açıklama kısmını boş bırakın” şeklinde bir talepte bulunulması ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, basit bir rica gibi görünse de çoğu zaman kayıt dışı tahsilatın gizlenmesine yönelik bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

VERGİ KAÇIRMA ŞÜPHESİ DOĞABİLİR

IBAN ile yapılan ödemelerde açıklama kısmının boş bırakılması, işlemin muhasebeleştirilmemesine zemin hazırlayabiliyor. Bu durumda ödeme, resmi kayıtlara gelir olarak yansıtılmayabilir. Uzmanlar, özellikle nakit dayatmasıyla birlikte bu yöntemin kullanılması halinde bunun vergi kaçırma girişiminin bir parçası sayılabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda işletmeler hakkında vergi incelemesi başlatılabiliyor.

HEM İŞLETMEYE HEM ÖDEMEYE RİSK

Söz konusu uygulama yalnızca işletmeleri değil, ödeme yapan müşterileri de riske atıyor. Uzmanlara göre şüpheli işlem kapsamında değerlendirilmesi halinde, hem işletme hem de ödeme yapan kişi hakkında inceleme başlatılabilir.