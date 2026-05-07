Türkiye’de 26 haneli sistemle işleyen IBAN numaraları, gelişigüzel paylaşıldığında ciddi adli yaptırımlara yol açıyor. Kötü niyetli kişilerin eline geçen bu bilgiler; sahte dekont üretimi ve yasa dışı para trafiği gibi suç senaryolarında kullanılıyor. Bu durum, hesap sahibinin bilgisi dışında gelişse dahi doğrudan adli soruşturmalara dahil edilmesine sebebiyet veriyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan incelemeler, masum görünen transferlerin büyük bir risk barındırdığını gösteriyor.

HUKUKİ SORUMLULUK HESAP SAHİBİNE AİT

Bankacılık mevzuatı uyarınca, bir hesap üzerinden gerçekleştirilen tüm finansal hareketlerden doğrudan hesap sahibi sorumlu tutuluyor. Kaynağı belirsiz tutarların hesap üzerinden geçirilmesi, kişiyi nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden tanınmayan şahıslara ait para transferlerine aracılık etmek, hapis cezasına kadar varan ağır yaptırımları beraberinde getiriyor. Uzun süren yargı süreçleri ve banka hesaplarına konulan blokeler, en yaygın sonuçlar arasında yer alıyor.

FİNANSAL GÜVENLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Finansal güvenliğin korunması amacıyla IBAN bilgilerinin yalnızca güvenilir şahıslar ve resmi kurumlarla paylaşılması önem arz ediyor. Hesap hareketlerinin düzenli periyotlarla kontrol edilmesi ve şüpheli transferlerin vakit kaybetmeden bankaya bildirilmesi gerekiyor.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde veya bağış taleplerinde IBAN doğruluğunun teyit edilmesi, olası riskleri minimize ediyor. Üçüncü şahıslara ait finansal işlemlere aracılık etmemek, yasal risklerden korunmanın en temel yöntemi olarak kabul ediliyor.