İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan hatalı IBAN transferlerinde, para karşı tarafa ulaştığı anda sistem tarafından otomatik iade yapılmıyor. İşlemin iptali için gönderici banka ile alıcı banka arasındaki iletişim ve alıcının onayı esas alınırken, uzlaşma sağlanamaması durumunda adli mercilere başvuru zorunlu hale geliyor.

HATALI TRANSFERDE OTOMATİK İADE MEKANİZMASI ÇALIŞMIYOR

IBAN veya isim bilgisinin yanlış girilmesi durumunda, transfer edilen tutar aktif bir hesaba geçerse para kendiliğinden göndericiye dönmüyor. Bankalar, alıcı hesabın blokajı veya paranın iadesi için karşı tarafın onayına ihtiyaç duyuyor.

İADE SÜRECİ VE YASAL ADIMLAR NASIL İŞLİYOR?

Hatalı işlem fark edildiği an zaman kaybetmeden gönderici bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek iptal talebi oluşturulması gerekiyor. Bankalar arası görüşmelerden sonuç alınamaması halinde, dekont ve başvuru kayıtları saklanarak yasal yollardan iade talebinde bulunulabiliyor.

İŞLEM ONAYINDAN ÖNCE ÜÇ TEMEL KONTROL

Yanlış transfer riskini en aza indirmek için onay ekranında IBAN, alıcı adı-soyadı ve tutar bilgilerinin birbiriyle eşleşmesi gerekiyor. Dolandırıcılık vakalarına karşı tanınmayan kişilerden gelen IBAN bilgilerinin bağımsız kanallardan teyit edilmesi ve işlem sonrasında transfer dekontlarının saklanması hayati önem taşıyor.