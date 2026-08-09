Mobil ve internet bankacılığı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte günlük para transferlerinde yapılan küçük dikkatsizlikler, maddi kayıplara kapı aralıyor. IBAN’ın hatalı yazılması veya alıcı bilgilerinin tam doğrulanmaması durumunda paranın yanlış hesaba geçebileceğini belirten uzmanlar, işlem onaylanmadan önce ekrandaki bilgilerin titizlikle incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Transfer sırasında girilen hatalı IBAN sebebiyle giden paranın hesaba kendiliğinden geri dönmediğini vurgulayan yetkililer, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğini ifade ediyor.

İade süreci bankaların bankalar arası kuracağı irtibata ve alıcı hesabın durumuna göre şekillenirken, bankacılık kanallarından olumlu yanıt alınamaması halinde yasal yollara başvurulabiliyor. Bu noktada transfer dekontlarının ve banka başvurularının kayıt altında tutulması, hukuki sürecin takibi açısından hayati önem taşıyor.

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Risklerin sadece bireysel hatalarla sınırlı kalmadığına işaret eden uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerine karşı da vatandaşları uyarıyor. SMS, telefon veya sosyal medya üzerinden paylaşılan hesap bilgilerinin teyit edilmeden para gönderilmemesi gerektiği hatırlatılırken; güvenli bir transfer için IBAN, alıcı adı-soyadı ve tutar bilgilerinin üçlü kontrolünün yapılması ve işlem dekontunun saklanması tavsiye ediliyor.