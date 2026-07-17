Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 12. Yargı Paketi, infaz sürecindeki bazı dosyalara yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre, haklarında kesin hüküm verilmiş ve dosyaları infaz aşamasında bulunan kişiler, mağdurun zararını 6 ay içinde tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Bu kapsamda uygulanacak cezalarda yarı oranında indirim yapılabilecek. Düzenleme, yürürlüğe girmeden önce kesinleşen dosyaları da kapsayacak.

İNFAZ DURMAYACAK

Yeni hükümlere göre, mağdurun zararının giderilmesi sürecinde cezanın infazı ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. İndirim uygulaması, zarar tamamen karşılandıktan sonra etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilecek.

HUKUK DAVALARINA SÜRE SINIRI

12. Yargı Paketi, yalnızca infaz hükümlerinde değil, yargılama süreçlerinde de değişiklik öngörüyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki davalarda duruşmalar arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Böylece davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Ayrıca yalnızca hukuki değerlendirmeyle çözülebilecek konularda gereksiz şekilde bilirkişi görevlendiren hakim ve savcılar hakkında uyarma cezası uygulanabilecek.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Yasanın kabul edilmesinin ardından değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemelerin yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

Gürlek, yeni paketle birlikte adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak adımlar atıldığını ifade etti.