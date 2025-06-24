Son yıllarda, kira ödemeleriyle ilgili sıkça yaşanan anlaşmazlıklar, Yargıtay’ın aldığı iki kritik karar sayesinde gündeme geldi. Bu kararlar, özellikle banka üzerinden ödeme yapan kiracılar için büyük bir önem taşıyor. Yargıtay, bir kiracının banka hesabına gönderdiği kira bedelinin eksik ödenmiş sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, kira ödemelerinin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına zemin hazırladı.

Daha önce benzer olaylar da yaşanmıştı, ancak Yargıtay’ın yeni kararları bu sorunun çözülmesine yardımcı olacak. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda, kiracı L.M., ev sahibine her ay düzenli olarak kirayı IBAN üzerinden yatırmıştı. Ancak, ev sahibi, dört ay sonra kiracısının kirayı eksik ödediğini ileri sürerek icra takibi başlattı. Bu durum, Yargıtay’ın kararlarıyla yeniden gündeme geldi.

KİRA BEDELİNDEN KESİLEN HAVALE ÜCRETİNE DİKKAT

Geçtiğimiz yıllarda, Kiracı L.M., her ay tam olarak 4500 TL ödeme yapmasına rağmen, banka tarafından 31,50 TL’lik bir havale ücreti kesildiğini belirtti. Bu durumu ev sahibine bildiren kiracı, kesintinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Kiracı, kira sözleşmesinde bedelin elden ödeneceği belirtilmesine rağmen, ev sahibinin banka üzerinden ödeme talep ettiğini, dolayısıyla havale ücretinin kendi hatası olmadığını savundu.

Mahkeme, banka tarafından alınan işlem ücretinin kiracıya ait olduğuna ve kira bedelinden yapılan bu kesintinin ev sahibine eksik ödeme yapılması anlamına geldiğine karar verdi. Ancak, ev sahibi mahkemenin kararına itiraz etti.

YARGITAY'DAN KESİLEN KARAR: KİRACI SORUMLU!

Yargıtay, ev sahibinin itirazı üzerine kararını bozarak, kiracının ödeme yaptığı miktarın eksiksiz şekilde ev sahibine ulaşmasının sorumluluğunda olduğunu belirtti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale ücretinin kiracıya ait olduğuna hükmetti. Bu durum, kiracının tahliye edilmesine yol açabilecek bir durum olarak değerlendirildi.

'AÇIKLAMA KISMINA 'KİRA BEDELİ' YAZIN UYARISI!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kiracılara açıklama kısmına mutlaka "kira bedeli" yazmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, kiracılara, sözleşme ve banka dekontlarıyla haklarını korumaları gerektiği mesajını verdi.

Yargıtay’ın bu kararları, kiracılar ve ev sahipleri arasında benzer sorunların çözülmesinde önemli bir adım atılmasını sağladı. Kiracılar, her ay banka üzerinden ödeme yaparken açıklama kısmına dikkat etmeli ve ödeme dekontlarını saklamalı. Bu şekilde, olası anlaşmazlıklardan kaçınılabilir ve haklar korunmuş olur.