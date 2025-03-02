Bankacılık sektöründe güvenliği artırmak amacıyla alınan yeni önlemler, 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlandı.

Çift doğrulama sistemi sayesinde, kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlanması ve habersiz para transferlerinin yapılması engellenmiş olacak. Bu yeni sistem, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerektirecek.

YENİ DÜZENLEME İLE GELEN GÜVENLİK ARTIŞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen çift doğrulama sistemi, 1 Mart itibariyle kullanılmaya başlandı. Artık, bankalar arası para transferleri için ekstra bir doğrulama aşaması ekleniyor.

SMS ONAYI ZORUNLU OLACAK

Yeni sistemde, kullanıcıların tanımlı telefon numaraları üzerinden yapılan para transferleri, ekstra bir SMS onayı gerektirecek. Bu durum, daha önce sadece belirli güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen para transferlerinin güvenliğini bir adım daha ileriye taşıyor.

DOLANDIRICILIKLARA KARŞI EKSTRA KORUMA

IBAN ve EFT işlemleri, tanımlı telefon numaralarıyla yapılabiliyordu. Ancak bu sistemin dolandırıcılık vakalarına yol açması üzerine, artık kullanıcıların işlemleri sırasında ek güvenlik önlemleri devreye giriyor. Yapılacak olan her para transferi, SMS onayı ile doğrulanacak. Üçüncü bir cihaz üzerinden yapılacak işlemler de engellenerek, hesap güvenliği daha da artırılacak.

YENİ DÜZENLEME İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

- Para transferleri için SMS onayı zorunlu olacak.

- Tanımlı telefon numaralarıyla giriş yapılsa bile, havale ve EFT işlemleri için ek doğrulama istenecek.

- Üçüncü bir cihazdan hesabınıza erişim sağlansa dahi, para transferleri engellenecek.

Bu yeni güvenlik önlemleri, kullanıcıların hesaplarını korumak ve dolandırıcılık gibi istenmeyen durumların önüne geçmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.