İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in ifadelerine ulaşıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın emniyet ifadesinde bütün suçlamaları reddettiği öğrenildi. Çaykara’nın suçlu olmadığını düşündüğü için etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediği kaydedildi.

Avcılar Belediyesi'ne ait ihale süreçleri hakkında soru yöneltilen Çaykara, “İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir. Kamu İhale kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır” yanıtını verdi.

Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesinin sorulması üzerine Çaykara, ismi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahıslar dışında hiçbirini tanımadığını ve bahsi geçen şirketlerin hiçbiriyle bağı olmadığını belirterek “İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim” dedi.

Çaykara, ifadesine şu cümleleri ekledi:

“Ben 34 yaşında Avcılar’ın seçilmiş belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye seve seve gelirdim. Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur.”

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin

Tekin'e, emniyet ifadesinde İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının şüphelilerinden olan ve daha sonra "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak için "itirafçı" olduğu bildirilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları soruldu.

Tekin, Aktaş'ın "75 milyon lira hak edişimi almak için Burhanettin Bulut ile Oya Tekin'i temsilen Celal Tekin'e 1 milyon dolar verdim" şeklindeki iddialarını yanıtlarken, Aktaş'ı tanımadığını, hak edişlere ilişkin ihale tarihlerinin ise eşinin belediye başkanlığı dönemine ilişkin olmadığını söylediği ifade edildi.

Tekin, Aktaş'ın, mali durumu nedeniyle ödeme yapamayan belediyeyi taciz boyutuna varacak kadar aradığını, ayrıca elemanlarını gönderdiğini, bir süre sonra da kendisine ulaştığını bildirdi:

"Eşime karşı yapılan tacizi de bildiğim için Aktaş ile görüştüm. Alacağı varsa bunu kurumdan talep etmesi gerektiğini, Oya Hanım'ın şahsi borcu olmadığını, davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledim

Daha sonra kısmen ödeme yapıldığını biliyorum. Sonrasında belediye tarafından sözleşmenin sonlandırılması ve alacağını kendi istediği doğrultuda alamaması nedeniyle bize husumet beslemeye ve tehdit boyutuna gelen davranışlarda bulunmaya başladı."

Tekin, bu konuyu ilişkin ifadesine şöyle devam etti:

"Kendisinin bir operasyonla içeri alınmasından sonra bilmediğim bir Almanya numarasından arandım. Kardeşi olduğunu söyledi. Eğer alacaklar ödenmezse 'kardeşinin itirafçı olacağını, biz dahil herkesi dosyaya dahil edeceğini' söyledi. Ben görüşmeyi sonlandırdım. Birkaç kez daha aramasına rağmen telefonları cevaplandırmadım. Yine Adana'daki yöneticisi Adem isimli şahsın da belediyeye sürekli giderek aynı minvalde konuştuğunu biliyorum. 'Mutlaka ödeme yapılması, yoksa sonucun kötü olacağını' belirtiyorlardı."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün

Akgün'e İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde hakkındaki iddialar soruldu.

"Vivenka Mimarlık şirketi ve bu firma aracılığıyla villa imar izni alınmasına" yönelik iddialara Akgün, söz konusu şirketi tanımadığını ve belediyeye yaptığı başvurular hakkında bilgisinin olmadığını, imar ve inşaat işlemleriyle ilgili herhangi bir imza ya da yetkisinin bulunmadığını söylediği belirtildi.

"Avenue AVM ve Pelican Hill projeleri üzerinden rant sağladığı" iddiaların doğru olmadığını ifade eden Akgün, "Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağlamadı" dediği öğrenildi.

Akgün, Gökhan Akgün isimli şahsın da belediyede herhangi bir görevi ya da yetkisi olmadığını ifade etti. Ayrıca belediyede görevli Ömer Kazancı’nın belediyede idari, hukuk ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğunu, bugüne kadar herhangi bir usulsüz talebi olmadığını ve kendisine böyle bir durumun ulaşması halinde derhal görevden alacağını söylediğini belirtti. Mansur Aslan'ın ifadesinde geçen para iddialarına ilişkin suçlamaları reddederek, "İddiaları ilk defa duyuyorum. Eğer belediyeye böyle bir talep ulaşsaydı, derhal gereğini yapardım" ifadelerini kullandı.

Başkan Akgün’e, şikayetçi Metin Gül’ün verdiği ifadeye ilişkin detaylı sorular yöneltildi. Akgün, Metin Gül ve ailesini tanıdığını belirterek, "Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir ailedir. Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır" dediği kaydedildi.

Akgün, Metin Gül’ün "projeyi devralan Demir İnşaat tarafından Başkan Akgün’e veya yakın çevresine 25 daire devredildi" yönündeki iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

Şüpheli Vahit Karaarslan’ın, belediye basketbol takımı için 35 milyon lira istendiği yönündeki iddiası da sorulan Akgün, "Bu bağış talebi hakkında bilgim yok. Ömer Kazancı’nın bu konuda temas kurmaya çalıştığı yönünde bir bilgim de bulunmuyor" dediği öğrenildi.

İkamet adresinde yapılan aramada ele geçirilen 58 bin 200 Euro, 79 bin 160 Amerikan doları ve 5 adet bir kiloluk gümüş külçeyle ilgili olarak Akgün, bu paraların oğluna ait olduğunu söylediği ve "Oğlum Gökhan Emre Akgün, evimin üst katında oturur. Ake Yapı üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürür, maddi durumu iyidir" dediği kaydedildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir

"Kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınan Özdemir'in ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Özdemir’in HTS kayıtlarında çeşitli isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin sorular yöneltildiği, Özdemir'in görüştüğü isimlerin büyük bölümünü siyasetten tanıdığını ve görüşmelerin siyasi içerikli olduğunu söylediği belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından doğrudan temin usulüyle yapılan Bayrak Alımı İhalesi ile telefon görüşmelerinin ilişkili olup olmadığı sorulduğunda Özdemir'in, görüşme içeriklerinin siyasi ve daha önce çalıştığı iş yeri ile alakalı olduğu, bahsi geçen konuyla alakası olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Kullandığı GSM hattının Beşiktaş ilçesinde sinyal verdiği tarih ve zaman aralıklarına dair ise İl Başkanlığının Beyoğlu'nda olması sebebiyle Beşiktaş'a farklı tarihlerde yemek ve gezme amaçlı gitmiş olabileceğini, o tarihlerde satış pazarlama işiyle uğraştığı için de farklı ilçelere gittiğini ancak hangi gün ne amaçla gittiğini hatırlamadığını aktardığı ifade edildi.

Özdemir hakkındaki iddiaların dayanağının olmadığını ifade ederek, "Şu anda içinde bulunduğum Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğim nedeniyle, bu konuyla ilgim olmamasına rağmen muhatap alındığımı düşünüyorum. Suçsuz olduğuma eminim" dediği öğrenildi.