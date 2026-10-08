İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddialar kapsamında açılan ve İBB ana davasından ayrı görülen davanın ilk duruşması İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan 6 sanık, yaklaşık 16 ay sonra hakim karşısına çıktı.

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ile Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan'ın tahliyesine karar verildi. Fikri Murat Demir'in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İBB ANA DAVASINDAN AYRI GÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB ana davası, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Basın Yayın Dairesi'ne ilişkin 6 sanıklı dava ise ana davadan ayrı olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yürütülüyor.

DURUŞMA ARALIK AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, tahliye kararlarının ardından davayı 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerine erteledi. Böylece yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan 5 sanık, ilk duruşmanın ardından tahliye edilmiş oldu.