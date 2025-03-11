İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin, "Birilerinin diploması yok; bende transkript var, belge var, fotoğraf var; okul arkadaşlarımı çağırsam burada bugün miting yapardım" ifadelerini kullandı.

VEDAT MİLOR'A 'KENT LOKANTASI' SORUŞTURMASI

Vedat Milor hakkında açılan "örtülü reklam" soruşturmasına da değindi. Ünlü gurmeye açılan soruşturmayı "Yazıklar olsun" diyerek eleştiren İmamoğlu, "Vedat Milor ile hiç konuşmadım, o programda sosyal projemize katkı sağladı. Burası bir ticarethane değil" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kent Lokantası'na yönelik eleştirilere tepki göstererek "İhtiyaçtan doğan bir şey. Burada insanlar onurlu bir şekilde hizmet alıyorlar" dedi.

CHP'DE 'ÖN SEÇİM' SÜRECİ

İmamoğlu, CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimi, partinin demokrasi devrimi olarak değerlendirdi.

Önceki iki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde yaşanan eksiklikleri ve kaybetme nedenlerini de değerlendiren İmamoğlu, "Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi; yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar iktidarın seçimi kazandığı bir süreç... Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir" yorumunda bulundu.

'ADAYLIK KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL'

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki açıklamalarına da değinen İmamoğlu, Yavaş’ın bu sürece erken bulduğunu ancak CHP’nin kararına saygı duyacağını ifade etti. İmamoğlu, "Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim. Adaylık kimsenin tapulu mülkü değildir. Parti, adayı belirler" dedi.

İmamoğlu, Mansur Yavaş ile olan dostluğuna da değinerek "Hiçbir cümlesi beni incitmiyor, birlikte doğru kararı alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde CHP üyelerinin büyük bir katılım göstereceğini umduğunu da dile getirdi.

5 Şubat'ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini belirten İmamoğlu, "Henüz görüşemedik" dedi.