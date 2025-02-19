Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde başladı.

Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı neredeyse tüm ilçelerde yerleri beyaza bürüdü.

Valilik, şehirde devam eden kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara SMS ile kar uyarısında bulundu. Meteoroloji ise İstanbul genelinde yarından itibaren üç gün boyunca sürecek kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

VALİLİK BİRÇOK ÖNLEM ALDI

İstanbul’da yoğunluğu hissettiren ve etkisini artıracak kar yağışı için valilik birçok önlem aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirler alındığı da bildirildi.

İBB'DEN KAR MESAJI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı yolladı.

Mesajda "Değerli İstanbullular yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça, şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir " ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip etti.

Burada açıklamada bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da yarın tatil edilmesiyle birlikte, mesai ile ilgili farklı uygulamalara dair anonslar yapıldı. Bu kararın İstanbul için doğru bir tedbir olduğunu düşünüyoruz ve ilgililere teşekkür ediyoruz. Okulların tatil edilmesi, hava durumu ve genel akışa bağlı olarak cuma günü için de yeni kararların alınabileceğini düşünüyoruz.

Afet Koordinasyon Merkezimiz (AKOM) bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla ortaklaşa kış şartlarına karşı mücadele ediyor. Karayolları, İstanbul Jandarma Komutanlığı, 3. Köprü İşletmesi ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi farklı kuruluşlar bu süreçte etkin bir şekilde çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarıyla birlikte bu iş birliğinin İstanbul'un kar dönemini hafif bir şekilde geçirmesini sağlayacağına inanıyoruz.

Hava tahminlerine göre, özellikle hafta sonu İstanbul'un kuzeyinde 20-40 cm arasında kar bekleniyor. En yoğun kar yağışının cuma öğleden sonra ve cumartesi günü içinde devam etmesi bekleniyor. Karla mücadele için 11.916 personelimiz, 4140 km'lik sorumluluk alanında görev başında olacak. Ayrıca, araç ve tuz stoğumuz yeterli, solüsyon kullanılacak alanlar için de hazırlıklarımız tamamlandı. Köy yollarında görev yapacak 170 traktör ve 53 vinç, ayrıca metrobüs güzergahında 44 araç da görevde olacak.

Kar küreme ve tuzlama işlemleri şu anda etkin bir biçimde sürüyor. Ayrıca, erken mesai bitimiyle beraber yolların durumu da gözlemleniyor ve şu an itibariyle İstanbul'da kapanmış bir yol bulunmamaktadır. Karın engellediği ulaşım noktaları da yok. Tüm yoğun hatlarda araçlarımız küreme ve diğer işlemleri gerçekleştiriyor.

Evsiz vatandaşlarımız için barınma ve temel ihtiyaçlar sağlanıyor. Bugün itibariyle 359 erkek ve 87 kadın olmak üzere toplamda 446 kişiyi misafir ediyoruz. Ayrıca sokak hayvanları için de haftada 520 noktada kuru mama dağıtımı yapıyoruz. Bu hava koşullarında daha fazla ihtiyacı olacak hayvanlar için vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Kritik noktalara mobil malzeme ve kumanya dağıtımları yapılacak. Özellikle yoğun yolcu trafiği olan metrolar gibi yerlerde ısınma noktaları oluşturulacak. Eğer uzun süreli trafik sıkışıklığı yaşanırsa, mobil tuvaletler de destek verecek. Ayrıca, araçlarını alamayan vatandaşlar için metro ve tramvay seferleri saat 2'ye kadar hizmet verecek ve ek seferler koyulacak. İETT ve şehir hatları da ihtiyaç durumunda katkı sunacak.

Bugün sert rüzgarlar nedeniyle şehir hatları boğaz trafiğinde bazı iptaller yaşandı. Bu konuda da kamuoyunu anlık bilgilerle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Havalimanında da bazı azaltma tedbirlerinin alındığı bilgisi tarafımıza bildirildi.

Son olarak, kamu kurumlarında çalışan engelli ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel ile hamile çalışanların özel durumlarına yönelik uyarılar yapıldı. Tüm bu tedbirlerle, vatandaşlarımızın güvenli şekilde evlerine ulaşması için gereken tüm önlemler alınmaktadır. Biz de 11.916 personelimiz ve 3.370 aracımızla gece boyunca ve dört gün boyunca nöbette olacağız."