İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt’un da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı.
Tutuklanan diğer isimler arasında Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş yer aldı.
Mahkeme kararları açıklanmadan önce İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliye binasına giriş yapmak istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Aslan ile görevliler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
"BENİM DELİ DAMARIMI ATTIRMAYIN"
Aslan’ın, güvenlik engeline tepki gösterdiği “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı” dediği anlar kameralara yansıdı.
Aslan’a geçiş izni verilince gerilim daha fazla büyümeden sona erdi.ve geçiş izninin ardından olayın sona erdiği bildirildi.
Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekilliği görevine vekaleten atanmıştı.