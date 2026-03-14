İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Küçükçekmece’de “Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi”ni hizmete açtı. Açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Nuri Aslan, görevi nedeniyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek sözlerine başladı. Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Aslan, İBB’nin kent genelinde hizmet üretmeye devam ettiğini belirtti.

Aslan, belediyenin farklı alanlarda yatırımlar yaptığını vurgulayarak, “Biz bir kamu kurumuyuz ve millete hizmet etmek en önemli görevimiz. Cami de yaparız, çocuk etkinlik merkezi de kurarız. Milletin parasını yine millete harcamaya devam ederiz.” dedi.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinen Aslan, yurt dışına giden doktor sayısının artmasının önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, Türkiye’de yetişen sağlık çalışanlarının ülkede kalmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni merkezin özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetler sunacağını belirten Aslan, ihtiyaç duyan kişilerin nakil ambulanslarıyla merkeze getirileceğini, burada kişisel bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade etti.

Küçükçekmece’nin İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Aslan, İBB’nin ilçede önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, belediyenin farklı siyasi görüşlere sahip ilçeler arasında ayrım yapmadan hizmet verdiğini kaydetti.

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi gerektiğini söyledi. Karabat, İstanbul’da yapılan sosyal projelerin ve kentsel yatırımların önemine değinerek İBB’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.