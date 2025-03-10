2024-2025 eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvuruları tamamlandı ve başvurusu onaylanan toplam 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verileceği açıklandı. İBB bursu, iki taksit halinde ödenecek ve ilk taksit ocak ayında yatırıldı.

İBB bursunun ikinci taksiti henüz ödenmedi. İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarına yatırılır.

Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, ilgili bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla ya da mobil bankacılık üzerinden sorgulama yapabilirler.

İBB burs ödemelerinden açık öğretim öğrencileri, yurtdışında eğitim görenler, ücretli değişim programlarına katılanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşını doldurmuş olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise 40 yaşını aşanlar yararlanamaz.