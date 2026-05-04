Silivri'de görülen, 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 9. haftasındaki 31. duruşması sanık avukatlarının talepleriyle başladı.
Duruşmanın başında sanık avukatları, taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması ve diğer talepleri üzerine, Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Mahkeme Başkanı, "Şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun" diyerek duruşmaya ara verdi.
Verilen ara sırasında, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu sanıklar salondan çıkmadı. İmamoğlu, Mahkeme Başkanı'nın duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istemesi üzerine, "Biz pinpon topu muyuz götürüp getiriyorsunuz? Salondan çıkmayacağız" diye konuştu.
TANSİYON YÜKSELDİ, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
Mahkeme heyeti duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar ve avukatlar ise salonu boşaltmadı. Ekrem İmamoğlu, salonu boşaltmak isteyen jandarma personeline, "Önce beni yaka paça aşağı indirsin. Ben buradayım, beni indirin yaka paça, kullanın yetkinizi" dedi.
Salonda gerginlik yaşandı. Bir sanık avukatı, "Sanıklar burada izleyiciler burada gazeteciler de burada. Biz güdülecek koyun değiliz" diye tepki gösterdi.
Hakim ısrarla avukatlara “söz hakkı vermeyeceğim ısrarla ne yapmaya çalıştığınızı anlıyorum ve söz vermeyeceğim” diyerek sözlerine devam etti ve duruşmayı erteledi.
İMAMOĞLU İTİRAZ ETTİ
Jandarma personelinin, "Mahkeme Başkanı gelmez, duruşmayı bitirdi" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan. Devam etmeyecekse etmesin" şeklinde tepkisini dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların salonda bekleyişi sürüyor. Jandarma izleyicileri de salondan çıkarmaya çalışıyor.
DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
İmamoğlu, mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Duruşma yarına ertelendi.