CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 57'nci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda devam ediyor.

Duruşmayı izlemek üzere çok sayıda yazar, şair, yayıncı ve yayın yönetmeni Silivri’ye geldi. İzleyiciler arasında Sunay Akın, Sinan Meydan, Zeynep Oral, Mustafa Balbay, Orhan Alkaya ve Haydar Ergülen yer aldı.

Yayın dünyasından ise Kenan Kocatürk, Can Öz, Cem Erciyes, Haluk Hepkon ve Semih Sökmen duruşmayı takip etti. Ayrıca Almanya ve Fransa konsolosluk temsilcileri ile şehir plancıları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar saat 11.00 itibarıyla alkışlarla salona girdi. Ekrem İmamoğlu salona giriş yaptığı sırada izleyiciler tarafından “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

Duruşmada savunmasına başlayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün eşi ve avukatı Sinem Keleş Akgün ile izleyiciler, yakalarına “Gürkan Akgün’e özgürlük” yazılı etiketler taktı.

Akgün, saat 11.10 itibarıyla savunmasına başladı.

EKREM İMAMOĞLU, DESTEĞE GELEN YAZARLARA SESLENDİ

Ekrem İmamoğlu, destek için duruşmayı izlemeye gelen yazarlara yayıncılara selam gönderdi, "Ne güzel… Sanki kütüphaneye gelmiş gibi hissettim. Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumayandan ne bu millete ne bu devlete fayda olmaz" dedi. İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na da "Dilekciğim, ben de sana sevgilerimi iletiyordum zaten" diye seslendi.