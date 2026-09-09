İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 78. gününde tutuksuz yargılanan sanık Serbülend Danış’ın savunması alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Danış, savcılıkta verdiği ifadelerin tamamen arkasında olduğunu belirterek, Baki ve Bulut Aydöner’in iki arsasını zorla aldığını öne sürdü.

Danış, Gökan Zeybek’in nikâh şahidi olduğu yönündeki anlatımın da doğru olmadığını savunarak, düğün fotoğraflarını mahkemeye sundu. Baki Aydöner ile CHP il binasında değil, Taksim’deki Midpoint Cafe başta olmak üzere farklı yerlerde defalarca görüştüğünü iddia eden Danış, savcılık tespitlerinde farklı tarihlerde 51 ortak baz kaydı, Midpoint Cafe çevresinde ise 49 ortak baz kaydı bulunduğunu söyledi.

Danış, arsaların devrine ilişkin sözleşmelerin gerçekte Şubat 2025’te hazırlandığını, ancak 26 Haziran ve 2 Ağustos 2024 tarihliymiş gibi düzenlendiğini ileri sürdü. Baki Aydöner’in kendilerine operasyon yapılacağını söylediğini iddia eden Danış, sözleşmeler ve imzalar üzerinde inceleme yapılmasını istedi.

Savunmanın ardından Baki Aydöner, Danış’a soru yöneltti. Aydöner, Danış’ın farklı savcılık ifadelerinde kendisini "İBB Başkan Danışmanı" olarak nitelendirdiğini gündeme getirdi. İlk ifadesinde kendisinden ve "sistem"den söz edilmediğini, sonraki ifadelerde ise isminin anlatımın merkezine yerleştirildiğini öne süren Aydöner, "İBB’de benim resmi bir konumum, gayriresmi bir konumum olmamasına rağmen başkan danışmanı olduğumda neden ısrar ettiniz" diye sordu.

Danış, “Başkan danışmanı değil misin" dedi. Aydöner, "İspatlar mısınız benim başkan danışmanı olduğumu" diye sordu. Danış, "Yok, ispatlayamam. Sen kendini öyle tanıttın" yanıtını verdi. Aydöner, kendisini hiçbir zaman "Başkan Danışmanı" olarak tanıtmadığını öne süren Danış, Aydöner’in kendisine İBB’nin Taksim’deki binasında görev yaptığını söylediğini ileri sürdü.

NİKAH ŞAHİDİ KİM?

Baki Aydöner, Danış’ın Gökan Zeybek’in nikâh şahidi olmadığı yönündeki beyanına da itiraz etti. Mahkeme Başkanı, taraflar arasındaki tartışmanın uzaması üzerine, "Biz Serbülend’i tanımıyoruz, nikâh şahidi kim umurumuzda da değil. Bize ne heyet olarak Serbülend’in nikâh şahidi kimdir? Burada dosyamızı ilgilendiren bir şey yok" dedi. Danış ise "O zaman Gökan Zeybek de sana yalan söylüyor, ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER" İDDİASI

Aydöner, Danış’ın savcılık ifadesindeki, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’in kendisini AK Partili olarak gördükleri için görüşmek istemedikleri ve bu nedenle Aydöner’e yönlendirdikleri yönündeki iddiasını da sordu.

Danış, bunun nedenini somut olarak ispatlayamayacağını belirterek, Murat Gülibrahimoğlu üzerinden Fatih Keleş’ten birkaç kez randevu almaya çalıştığını ancak Keleş’in kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Aydöner, "AK Partili misiniz" tartışması sırasında Danış, "AK Partili değilim. AK Partili olduğumu düşündüğü için" dedi. Tartışmanın uzaması üzerine Mahkeme Başkanı, "Baki Aydöner hangi partilidir, ne yapacaksın? Sen her merak ettiğinde bir mektup yaz Serbülend’e, o da sana yazsın. Bize ne bu konulardan" dedi.

Danış ise "Sayın Başkan, YENİ Partiliyim. İnşallah YENİ Partili olarak da buradan ceza almayan ilk adam olurum" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı da, "Partisini de ilan etti. Yok Galatasaraylı, yok şurada, yok magazin" diyerek tarafları iddialarla ilgili sorulara dönmeleri konusunda uyardı.

AYDÖNER İLE DANIŞ ARASINDA "KAÇ KEZ GÖRÜŞTÜK?" TARTIŞMASI

Danış, Aydöner ile Taksim Midpoint Cafe ve farklı yerlerde birden fazla kez görüştüğünü ileri sürdü. Aydöner’in Danış’ın anlatımlarının değiştiğini söylemesi üzerine Danış, "Çarpıtma yapmanıza gerek yok. Baz kayıtları bütün görüşmelerimizi bu iki noktada olmadığını, farklı noktalarda da görüştüğümüzü ispat edecektir" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "Sen görüştüğünü iddia ediyorsun, Baki Aydöner de görüşmediğini iddia ediyor. Biz bakarız baz kayıtlarına. Birbirinize sormanızın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. Aydöner’in, "Dikkatinizi çekmek için söyledim" demesi üzerine Başkan, "Dikkatimizi çekme Baki Aydöner. Biz dikkatimizi veririz zaten" diye yanıt verdi.

BAKİ AYDÖNER’İN SORU HAKKI KESİLDİ

Baki Aydöner’in Danış’ın mali durumuna ilişkin sorularını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, soruların isnatlarla doğrudan bağlantılı olması gerektiğini söyledi. Başkan, bu sorunun dosyayla ilgisi olmadığını belirterek, sordurmayacağını söyleyince Aydöner, "İki üç tane önemli soru daha var" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Kes soruyu. Alakasız, al elinden. Soru sormak isteyen başka sanık var mı? Bulut Aydöner’e verin mikrofonu" diyerek Aydöner’in soru hakkını sonlandırdı.

BULUT AYDÖNER: "BEN SİZE NASIL ZORLAMA YAPTIM?"

Baki Aydöner’in ardından Bulut Aydöner, Danış’a soru yöneltti. Bulut Aydöner, Danış’ın savunmasının başında "Baki ve Bulut arsalarımı zorla elimden aldılar" dediğini hatırlatarak, "Beni tanımadığınızı baştan sona belirtiyorsunuz. ‘Zorla elimden aldılar’ cümlesini açıklar mısınız? Silah mı dayadık, tehdit mi ettik? Bulut size nasıl bir zorlama yaptı" diye sordu. Danış, "Hayır, silah almadınız" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Sanık Bulut Aydöner tarafından doğrudan bir zorlamaya maruz kaldınız mı" diye sordu. Danış, "Bulut Aydöner tarafından kalmadım" yanıtını verdi. Danış, ayrıca Bulut Aydöner’i daha önce hiç görmediğini söyledi.

DANIŞ: "BAKİ AYDÖNER, ARSALARI BULUT’A DEVRETMEMİ SÖYLEDİ"

Bulut Aydöner, Danış’ın kendisini tanımadığını söylemesine rağmen arsaların kendisine zorla devredildiğini öne sürmesini sorguladı.

Danış, Baki Aydöner ile yaptığı görüşmenin ardından nakit parası olmadığını söylediğini ve Aydöner’in arsaların Bulut Aydöner’e devredilmesini istediğini iddia etti. Bulut Aydöner, "Yani Baki Aydöner sana 'Nakitin yoksa bu arsaları Bulut’a devret’ dedi" diye sordu. Danış, "doğru" yanıtını verdi.

"SÜRECE HAKİMİM" DEDİ, TAPU TARİHİNİ HATIRLAMADI

Bulut Aydöner, arsa devirlerini Danış’ın kardeşi Taylan Danış ile gerçekleştirdiğini belirterek, Danış’a tapu sürecinin ayrıntılarını sordu.

Danış önce sürece hakim olduğunu söyledi. Bulut Aydöner’in, 1 Temmuz 2024 tarihli tapu başvurusunun hangi gün yapıldığını sorması üzerine Danış, "hatırlamıyorum" dedi. Bulut Aydöner, "Ama 'hakimim' dediniz biraz önce, şimdi 'hatırlamıyorum' dediniz" diye karşılık verdi.

Danış, "Sürece hakimim. Baki Aydöner ile görüşmem sonucunda konuyu Taylan Bey’e devrettim. Taylan Bey de sana satışı gerçekleştirdi" dedi. Danış, tapunun devredildiğini ve ardından ödeme geldiğini bildiğini, ancak işlemlerin ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.

BAŞKAN: "SORU KISMINI BİRBİRİNİZİ İKNA ETME OLARAK ANLAMIŞSINIZ"

Bulut Aydöner’in Şile’deki diğer arsa alım ve satışlarına ilişkin soruları üzerine Mahkeme Başkanı, soruların kapsamının genişlediğini belirtti.

Aydöner’in, Danış’ın kardeşi Taylan Danış üzerinden başka arsa satışları yapıp yapmadığını sorması üzerine Mahkeme Başkanı, "Şile’de başka arsa satmış... Bunun sonu mu var" dedi.

Bulut Aydöner, Taylan Danış’ın iddiaya konu arsa satışlarında talimat verilen kişi olduğunu söyleyince Mahkeme Başkanı, "Biz onların değerlendirmesini yaparız. Siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Soru kısmını birbirinizle böyle yüzleşerek, birbirinizi ikna etme olarak anlamışsınız. Hukuk usulünde böyle bir şey değil, ben burada kestim artık" diyerek duruşmaya ara verdi.