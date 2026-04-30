İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının ilk duruşmasında 30'uncu celse görülüyor.

Savunmaların alınmasının ardından duruşma savcısının tutukluluğa ilişkin mütalaası sonrası, mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması ve tahliyelere ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Duruşma savcısı 9 ismin tahliyesini talep ederken, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin de tahliyesi istenen isimler arasında yer aldı.

Tahliyesi talep edilen isimler şöyle:

— Adem Soytekin

— Emrah Yüksel

— İsmet Korkmaz

— Mehmet Çağlar Kuru

— Ulaş Yılmaz

— Yusuf Utku Şahin

— Çağlar Türkmen

— Seyhan Özcan

— Nuri Cem Ceylan

İMAMOĞLU'NUN SÖZ ALMA TALEBİNE RET

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada söz istemesi üzerine mahkeme başkanı 'Bir ayrıcalık tanımayacağız' dedi. İmamoğlu ise, "Dosyanın başına 'İmamoğlu suç örgütü' yazacaksınız. Ben özgürce gezen birisi değilim, 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı olarak buradayım. Düzeni kurarken fikirleri almak sizin kararınıza katkı sağlayacaktır. O zaman çelişki yaratırsınız. Başka tek bir kişinin bile İmamoğlu’nun konuşmasından rahatsız olacağını sanmıyorum" dedi. Mahkeme başkanının, 'Size ayrıcalık yapamam' sözleri üzerine İmamoğlu, "Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Dosya üzerinden" yanıtını verdi.

Başkanın "Ekrem Bey, bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım" sözleri üzerine İmamoğlu, "Bu dava böyle yürümez. Başka bir motivasyonla mı buradasınız siz. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm" dedi.

Mahkeme başkanı ise, "Niye başka bir yere çekiyorsunuz. Her sanık için ne uyguluyorsak onu uyguluyoruz" dedi. İmamoğlu ise cevap olarak, "Bu insanlara tek tek mahkeme yapsanız farklı bir şekilde yargılanacaklar. Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığınız için yargı enflasyonu oluyor. Bizim bu duyguyu buraya yansıtmamamız halinde adil yargılama açısından da sıkıntılar doğacak" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Ekrem Bey, biz bu talebi değerlendirdik, uygun görmedik" yanıtını verdi.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, duruşmanın önceki celselerinde sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar vermişti.

Ayrıntılar gelecek...