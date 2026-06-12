İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk iddiasıyla açılan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu dahil 68 kişinin tutuklu yargılandığı davada 9 Haziran'da ifade veren MEDYA AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, savunmasında emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi.
Türker'in ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türker'in ifadesini yalanladı. X üzerinden yapılan paylaşımda gözaltı süresince "mevzuata aykırı uygulama söz konusu olmamıştır" denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet'in bu açıklamasına rağmen, İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin, Mülkiye ve Polis müfettişleri görevlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRKER İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Türker'in İBB Davası'ndaki ifadesinde şu ifadeler geçiyordu:
"Artık kaçıncı gün ne şeyde, bir bilmiyorum. Bir kadın memur geldi, "Arama yapacağız" dedi.
"Sırayla götürüyorlar bizi. Geriye getiriyorlar. Ben de gittim. Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. 'Soyun' dedi. 'Nasıl yani?' dedim. Eldiven taktı eline. Arkada böyle klasörler, çok küçük bir oda. 'Üstünü çıkar' dedi. 'Üstünü çıkardım'. Ama üstünü çıkarmanın hani zaten çıplaksın, ne kontrol edeceksin ama kontrol yaptı, 'Tamam' dedi. 'Üstünü giyebilirsin'.
"'Peki' dedim, 'gidebilir miyim?' 'Hayır' dedi. 'Eşofmanını da indir' dedi. İndirdim. 'Çamaşırını da'. 'Nasıl yani?' dedim? 'İndireceksin' dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. 'Şimdi yere çömel' dedi. Ondan sonra, utunanlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani hani bu onurunu gururunu insanların belki şeyini yıkmak için yapılıyormuş ama hani yapan utansın, ben utanmıyorum. 'Cinsel organını aç' dedi. 'Başını, arkanı dön, eğil' filan. 'Tamam' dedi."