İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında yargılanan ve görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in göreve iadesine ilişkin karar açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Güney'in göreve iade edilmemesine karar verildi. UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI İçişleri Bakanlığı, İnan Güney hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin süresini uzatma kararı aldı. Bakanlık tarafından alınan kararla birlikte, Güney'in görevden uzaklaştırma süresi 2 ay daha uzatılmış oldu.

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