İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan ve Necati Özkan'ın da bulunduğu 53 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu davanın 17 Ağustos'ta başlayacak ikinci celsesi öncesindeki son aylık tutukluluk incelemesi oldu.

EN SON İNAN GÜNEY TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Son duruşma 9 Temmuz tarihinde görülmüş ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 6 kişi bu duruşmada tahliye edilmişti.

İnan Güney'in tahliye edildiği son duruşmanın ardından İBB davasındaki ilk celse de sona ermiş, bir sonraki yani ikinci celsenin başlayacağı tarihin 17 Ağustos olarak mahkeme heyeti tarafından açıklanmıştı.

İkinci celsede ilk celsenin aksine sadece tutuksuz sanıkların dinleneceği belirtilmişti.

İMAMOĞLU SAVUNMASINI TAM YAPAMAMIŞTI

İBB davasının son duruşmasında hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu'na kısa savunma süresi verilmişti.

Bu bu duruma tepki gösteren İmamoğlu, hakim tarafından salondan çıkartılmıştı.

Salondan zorla çıkarılan İmamoğlu için duruşma zaptına İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı şeklinde zabıt tutturulmuştu.