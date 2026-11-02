Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 102. gününde müştekiler ve tanıklar dinlendi.

Tutuklu KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, itirafçı sanık Adem Soytekin'in iddiaları üzerine müşteki Bahattin Uçar'a yönelttiği sorunun ardından Soytekin'den şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda sürdürdüğü üçüncü duruşmada, ilk olarak müşteki Bahattin Uçar söz aldı. Uçar, "Savcılık makamındaki ifademi tekrar ederim, ekleyeceğim bir şey yoktur. Şikayetçi olduğum sanık yok" dedi.

Ali Kurt, Uçar'a "Ben sizden kendi adıma ya da eşim dostum adına dükkan aldım mı?" diye sordu. Uçar'ın "Almadınız, zaten o proje iptal oldu" yanıtı üzerine Kurt, "Adem Soytekin'den mahkemeyi yanılttığı için şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

MÜŞTEKİLER ŞİKAYET DURUMLARINI AÇIKLADI

Müşteki Mehmet İlhan Gülay, kimseden şikayetçi olmadığını ve davaya katılma talebinin bulunmadığını söyledi. Avni Çelik de şikayetinin olmadığını belirtti.

İlker Keleş şikayetinin sürdüğünü ifade etti. Çetin Gül ise şikayetinin devam ettiğini ancak davaya müdahil olmak istemediğini söyledi.

Beyanlarının doğru olduğunu ve şikayetinin sürdüğünü belirten Nezih Barut'a, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Doğa Şanlıoğlu, müvekkilinden şahsen şikayetçi olup olmadığını sordu. Barut, "Şahsi şikayet değil, şirket vekili sıfatıyla şikayettir" yanıtını verdi.

TANIK UÇAR'DAN MOBBİNG VE TAPU İDDİASI

Toplam 10 müştekinin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. İlk söz alan tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 yıl çalıştığını, kendisine yöneltilen bir suçlama ve maruz kaldığı mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü. Eşinin ölümünün ardından tazminat karşılığında kendilerine daire verildiğini ancak tapunun üzerine yapılmadığını savundu.

Uçar, İmamoğlu'nun başsağlığı için evlerine geldiğinde aile dostları Ertuğrul Gündoğdu'nun durumu kendisine aktardığını söyledi. Sonraki süreçte Westside'da ev bakmalarının istendiğini, ardından bundan vazgeçildiğini iddia etti. Daha sonra bir törende İmamoğlu'na, "Başkanım, siz ev diyorsunuz ama bunlar öyle demiyor" dediğini aktardı.

Westside'da kendilerine dört-beş daire gösterildiğini anlatan Uçar, 11 Mart 2019'da siteye taşındıklarını, Kasım 2019'da iskan çıktığını belirtti. Uçar, "Ancak 1 Kasım 2019'dan beri bizim tapumuz verilmiyor" dedi. İki çocuğuyla mağdur olduklarını savunan Uçar, konuyla ilgili belgeleri sunduğunu söyledi.

AYDIN ŞAHİN'DEN PARA TRANSFERİ BEYANI

Uçar'ın ardından söz alan Aydın Şahin, "İtirafçı sanık Adem Kameroğlu'nun talimatıyla bankadan 2 milyon lira çektim ve Necati Özkan'a verdim. Özkan 4 seferde 500 bin lirayı Kameroğlu İnşaat'a yatırdı" dedi.

Şahin'in beyanının ardından duruşmaya ara verildi.