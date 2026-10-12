Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 436 sanıklı İBB davasında yargılama devam ediyor. Sanıklardan 53’ünün tutuklu bulunduğu dava, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.
İkinci duruşmanın 32’nci gününde sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilirken, duruşmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.
7 SANIK HAKKINDAKİ TEDBİR KALDIRILDI
Duruşma kapsamında Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.