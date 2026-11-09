İBB davasının 106. gününde, tutuklu bulunan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarını ve hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasını anlatarak tahliye talebinde bulundu. Çalık, "Yalnızca yaşam hakkımın korunmasını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 46'sı tutuklu 436 sanıklı davanın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Çalık, 10 Kasım öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andı.

"20 AYDIR ÖZGÜRLÜĞÜMDEN YOKSUN DURUMDAYIM"

Hayatının hiçbir döneminde suç teşkil edecek bir yapılanmanın parçası olmadığını söyleyen Çalık, kamu görevinde hukuku ve mesleki ilkelerini esas aldığını belirtti.

Çalık, iddianamede kendisine isnat edilen yedi eylemde yer alan 20 sanıktan 15'inin hakkında suç isnadı oluşturabilecek bir beyanda bulunmadığını, bir sanığın ise firari olduğu için dinlenemediğini söyledi. Dört tanıktan üçünün de kendisine ilişkin suçlayıcı anlatımda bulunmadığını savundu.

Aleyhindeki beyanların çelişkili olduğunu belirten Çalık, aynı olay için bir ifadede 15 milyon TL, diğerinde 15 milyon dolar denildiğini ve mahkeme başkanının bu çelişkiyi sorduğunu aktardı.

19 Mart 2025'te gözaltına alındığı günden beri savunmasının değişmediğini söyleyen Çalık, yargılama sırasında lehine hususların arttığını, suçlamaları somut biçimde güçlendiren bir delil ortaya konulamadığını savundu. Soruşturma dosyasına 18 Mart 2025'te dahil edildiğini belirterek bunun da değerlendirilmesini istedi.

Çalık, "20 aydır özgürlüğümden yoksun durumdayım. Delillerin önemli bir bölümü toplanmış, sanıklar, tanıklar dinlenmiş, iddialar mahkeme huzurunda tartışmaya açılmıştır" dedi.

"İKİ KEZ KANSER GEÇMİŞİM VAR"

Sağlık sorunlarını daha önce defalarca anlattığını belirten Çalık, bir insanın yaşam hakkını koruyabilmek için sürekli hasta olduğunu ispatlamak zorunda kalmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Sekiz yıl arayla iki kez kanser geçirdiğini anlatan Çalık, karşı karşıya olduğu riskleri bir türlü anlatamadığını ifade etti.

İlk hastane raporundaki değerlerin Adli Tıp Kurumu tarafından değiştirildiğini iddia eden Çalık, aynı tetkikler için ikinci kez İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Kemik iliği biyopsisi sırasında yaşadıklarını anlatırken, "Üç kez kemiğimi kırdılar" ifadesini kullandı.

Çalık, "Keşke insan sağlığı bir rapordaki değerleri değiştirmek kadar kolay düzeltilebilmiş olsaydı. O zaman bugün burada sağlığımı, yaşam hakkımı savunmak zorunda kalmazdım. Çünkü kağıt üzerinde değiştirilen değerler, insanın bedenindeki gerçekleri değiştirmiyor Sayın Başkan" diye konuştu.

"KAÇ KEZ DAHA AMELİYAT OLMAK ZORUNDAYIM?"

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği karara da değinen Çalık, yüksek mahkemenin tahliyeyi gerekli görmediğini ancak ciddi sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Cezaevindeki koşullarını anlatan Çalık, avlunun 14 metrekare olduğunu, sabah açılıp akşam kapandığını söyledi. AYM kararından önce ve sonra iki kez ameliyat olduğunu belirten Çalık, kararın ardından İzmir'de geçirdiği ameliyatın doktorların lenfoma şüphesi üzerine yapıldığını anlattı.

Boynunda takip edilen kitleler bulunduğunu söyleyen Çalık, "Kaç kez daha ameliyat olmak zorundayım ben? Takip edilen kitleler var boynumda. Kaç kez daha ameliyat olmak zorundayım?" diye sordu.

Mahkeme heyetine seslenen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın heyet, ben kimseden ayrıcalık, merhamet beklemiyorum, onu söyleyeyim. Merhamet beklemiyorum. Yalnızca yaşam hakkımın korunmasını istiyorum, bu kadar, nokta! Ancak unutulmamalıdır ki bugün verilecek karar yalnızca tutukluluğuma ilişkin hukuki bir karar değildir. Aynı zamanda bir insanın yaşam hakkına ilişkin ağır bir vicdani sorumluluktur."

Çalık, takdirin mahkemede olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Özellikle hastalık sürecini anlattığı sırada salondaki annesi, ablaları ve bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Çalık'ın beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.