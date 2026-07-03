Gazeteci Murat Ağırel, katıldığı canlı yayında İBB davasında son günlerde yaşanan duruşmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Onlar TV'nin yayınında konuşan Ağırel, Ongun'un kendisine yöneltilen suçlamarın gerçekleri yansıtmadığını belgeleriyle gösterdiğini belirterek İBB soruşturmasının ek evrak klasörlerinde yer alan gizli tanık Ceviz'in ifadesini aktardı. Bu gizli tanığın ifadesi iddianamede yer almazken İlbaklar tahliye edildi.

Ağırel, Murat Ongun'un ifadesinde İlbaklar Ailesi'ne ilişkin yer alan şu bölümleri aktardı:

-İlbaklar Ailesi tam anlamıyla büyük bir muamma. Dosyada şikâyetçi olarak yer alan Sedat Kapıdağ'ın adı da birçok noktada karşımıza çıkıyor. Herkes İlbakları anlatıyor" diyen Murat Ağırel, tutuklu İBB yöneticisi Murat Ongun'un ifadesinde İlbaklar Ailesi'ne ilişkin yer alan bölümleri paylaştı.

-İlbaklar anlattıkları eylemlerle birlikte 19 Mart'ta gözaltına alındılar ve ardından tutuklandılar. Milyarlarca dolarlık vurgunu beraber yapmakla suçlanıyoruz. Murat, Yusuf ve Ali İlbak gözaltına alınıp tutuklandı. 40 45 gün sonra Murat İlbak tahliye oldu. Murat İlbak'ın ifadesi açıklanmadı.

-Tutukluluk değerlendirmesi yapılacağı zaman Ali ve Yusuf İlbak'la birlikte gideceğiz. Yusuf ve Ali İlbak tutukluluk değerlendirmesinde avukatının savunmasıyla tahliye ediliyorlar. Şirketlerini geri alıyorlar, tedbirler kaldırılıyor. İddianamede adı 1087 kez geçen İlbaklar artık sanık bile değildi."

-Sözlerine "61-76 arasındaki 16 eylem İlbakların tahliyesi ve iddianamede olmamasından dolayı çöp oldu. Bu eylemlerde zarar varmış, ama sanıkları yokmuş. Buradaki zarar 1 milyar 40 milyon TL'ymiş" diyerek devam eden Ağırel "Sadece İlbaklar değil, dosyada bazı dokunulmazlar aileler var. Türk Ailesi var, Çekino var, Ertan Yıldız var, Rıdvan Dilmen var, Panout var. Panout diye bir firma var, 1,5 yıl önce kurulan şirkete 20 yıllığına İETT duraklarının reklam hakları verilmiş. Panout ile yapılan revize sözleşme iddianamede yer almıyor.

-Kültür A.Ş. adına bu sözleşmeyi imzalayan Serdal Taşkın arkadaşımızın her faaliyeti suç olarak ilan ediliyor. Niye bu sözleşme iddianamede yok? Çünkü bu şirketin sahibi Halil İbrahim Bacacı isimli iş insanımızdır. Murat Kapki bile itirafta bulunarak 'metrekaresine 8 bin lira verdiğim yer elimden alınıp Bacacı'ya 2 bin liraya verildi' diyor" ifadelerini kullandı.

Ağırel İBB soruşturması ek evrak klasöründe yer alan gizli tanık Ceviz'in aşağıdaki ifadesini aynen okudu:

-Ben uzun yıllardır İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktayım. İstanbul'da ve İstanbul dışında Ekrem İMAMOĞLU ve organizasyonu içerisinde bulunan bir kısım iş adamlarının içerisine girmiş olduğu rüşvet ve usulsüzlüklerine ilişkin şahit olduğum hususları anlatmak istiyorum.

-Dosya kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan İlbak Holdingin asıl ve görünmeyen patronu, bu Holding'i son 15 yılda hızlı bir şekilde destekleyerek büyüten Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül'dür. Abdullah Gül, Diyarbakırlı Cüneyt Yakut'u 27 Haziran 2021'de özel randevu alarak Ekrem İmamoğlu'na göndermiştir.

-Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nu İBB makamından alıp, kendi özel mimarı olan Gökhan Avcıoğlu'nun ofisine getirdi. Aralarındaki bu ilişkinin sebebi Cüneyt Yakut'un Mobiltel'in patronu Aydın Mıstaçoğlu ile Kırgızistan'da yapmış olduğu AVM'deki hissesini 30.000.000 usd'ye satarak, elde ettiği sermayenin bir kısmını Murat İlbak, diğer bir kısmını da Diyarbakırlı hemşehrisi Murat Kapkı'ya vermiş olması ve bu kişilerden aylık bir gelir elde etmeye başlamış olmasıdır. Dolayısıyla Murat İlbak ve Murat Kapkı'nın görünmeyen küçük ortaklarından biri de Cüneyt Yakut'tur. Cüneyt YAKUT öncesinde reklam işleri ile uğraşmakta olup TAV işletmelerinde ve İstanbul bünyesinde bulunan açık hava ve metro reklam haklarının tamamını da Murat İLBAK'a devretmiştir.

-Aynı şekilde, Cüneyt Yakut, Murat İlbak, Murat Kapkı üçlüsü, Abdullah Gül ile 20 yıllık yakın ilişkileri aracılığıyla, İmamoğlu ve Murat Ongun ile 2020'den itibaren sürekli görüşmeler yapmış ve yasa dışı ticaret ve sahte fatura eylemlerini gerçekleştirmiştir.

-Son olarak Cüneyt Yakut, İlbak Holding ile ortak olduğu Bodrum Torba'da deniz kenarında bulunan SİT alanlı arsaya İmamoğlu'nun imar vermesi için, 27 Haziran 2021'de İmamoğlu'na Abdullah Gül'ün özel referansıyla giderek, Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı aratıp SİT alanlı araziye imar izni verdirmişlerdir.

-Arsaya yapılan ve tanesi 12.000.000 USD olan villaların gizli sahipleri, Ekrem İmamoğlu, Murat İlbak, Yakut'un Diyarbakırlı hemşehrisi İmamoğlunun danışmanı Murat Ongun ve İBB'yi soyan Murat Kapkı, Cüneyt Yakut, Abdullah Gül'ün kardeşi Macit Gül'dür.

-Bildiğim kadarıyla bu villalardan bir tanesini de bir borsacıya Cüneyt YAKUT satıp parasını alarak, aldığı parayı Murat İLBAK'a vermişti.