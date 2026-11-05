GiZLi TANIK GÜRGEN:

Duruşmada, “Ağaç AŞ üzerinden para alındığı, rüşvet karşılığı 9 araç temin edildiği” şeklinde verdiği ifadeler iddianamede yer alan gizli tanık ‘Gürgen’ dinlendi.

(Ağaç A.Ş. personelinin rüşvet aldığı iddiası) Şahit olduğum ya da bizzat gördüğüm bir durum yok, kurum içinde konuşulanlar bu yöndeydi. Birebir şahit olmadım. Herhangi bir kanun dışı eyleme veya rüşvet ilişkisine bizzat tanıklık etmedim.

(Liste iddiası) Listeyi Ümit Polat söyledi, herkes gördü. Ancak ben listeyi görüp görmediğimi pek hatırlamıyorum. Bana özel anlatılmış bir şey değil. Aradan 1,5 yıl geçti, net hatırlamıyorum.

(Han İnşaat iddiaları) Birebir tanık olmam imkânsız. İhale evraklarına bakarak yaptığım çıkarımlar ve duyduğum laflardı.

(Neden gizli tanık oldu) Bu soruyu yanıtlamak istemiyorum.

(Mahkeme başkanının bizzat tanık olduğun bir olay var mı) Sadece Ümit Polat ile ilgili görgüm var. Gerisi tamamen duyuma dayanıyor.

(Ticari sır niteliğindeki ayrıntılı para transferi rakamları) Bunu açıklayamam, söylersem kimliğim ifşa olur. Bir yerden vakıf oldum.

GiZLi TANIK ZEYTiN:

Menfaat teminine tanık olmadım

Gizli tanık ‘Zeytin’ İmar Müdürlüğü’ndeki siluet onayları, restoran tadilatları ve bazı isimlere ilişkin iddialarının büyük bölümünün duyumlardan ibaret olduğunu kabul etti.

-Anadolu Hisarı’ndaki Uskumru Restoran’da Elçin Karaoğlu’nu ve şoförünü gördüm. Daha sonra restoranda tadilat yapıldı. Aynı kişinin sahibi olduğu başka bir restoranda da tadilatları görünce menfaat ilişkisi kurdum. Menfaat teminine tanık olmadım.

-Yakup Öner’i tanımıyorum, piyasadan duyduklarıma dayanıyor.

-Fatih Keleş’i tanımıyorum, ismini piyasada sık duyduğun için ifademde yer verdim.

-Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş arasındaki ilişkiyle ilgili doğrudan bir şahitliğim yok.

-Fatih Keleş’in galeri kullandığına şahit olmadım, duydum.

İmamoğlu’nun avukatına ret İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, gizli tanık uygulamasının savunma ve adil yargılanma hakkı ihlali doğurduğunu belirtti. Avukat Pekin, normal usulde dinlenilmesi talep etti. Ancak bu talep mahkeme başkanı tarafından kabul edilmedi.

Gizli tanık Zeytin için suç duyurusu

Duruşmada İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in avukatı, müvekkilinin herhangi bir eylemine ilişkin doğrudan görgüsü bulunmadığını gizli tanık ‘Zeytin’e teyit ettirdi.

Avukat, savcılık ifadesinde Ramazan Gülten hakkında siluet onaylarına ilişkin menfaat teminine yönelik somut isnatlarda bulunulduğunu belirtti. Ancak hem daha önce dinlenen Aytaç Ülkebaş’ın beyanları hem de Zeytin’in mahkemedeki ifadeleriyle bu iddiaların doğrulanmadığını savundu.

Avukat, Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesi kapsamında iftira suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Gürkan Akgün’ün avukatı Selin Gönül de benzer bir talepte bulundu. Gizli tanığın doğrudan şahitliği olmadığını kabul ettiğini belirten Gönül, müvekkilinin eyleminin beyan delili olarak gösterildiğine dikkat çekerek suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu duruşmayı takip etti.

İddianamede şüpheli duruşmada tanık oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 104’üncü günü tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam etti.

İBB iddianamesinin birçok bölümünde aynı ifadesi kopyala-yapıştır yöntemiyle delil olarak gösterilen Selman Narman tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanık Doğan Hamit Doğruer’in avukatı Serkan Günel, Narman’ın tanık olarak dinlenmesine itiraz ederek, “İddianamenin birçok yerinde şüpheli olarak geçiyor. Dosyada şüpheli sıfatıyla alınan ifadesi de var. Ancak şu an tanık olarak beyanları alınacak. Bu durumun netleştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

İBB’YE 2012’DE GİRDİ

2012-2023 yılları arasında İBB Kültür A.Ş’de avukat olarak görev yapan Selman Narman, iddiaların bir bölümünü bizzat görmediğini belirtmişti. Narman, beyanlarında “Bizzat görmedim ama konuşuluyordu” ve “Duyumlar var” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Narman’ın iş akdinin, “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” gerekçesiyle feshedildiği öğrenilmişti. İBB davasında bugün gizli tanık, tanık ve müştekilerin dinlenmesine devam edilecek.