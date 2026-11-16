Davanın üçüncü celsesi 12 Kasım’da sona ererken, mahkemenin gizli tanıklara ilişkin aldığı bu karar dikkat çekti.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB davasına davasına bakan mahkeme heyeti, ikinci celsenin sonunda aldığı ara kararla dosyada yer alan 21 gizli tanıktan yalnızca dördünün duruşmada dinlenmesine hükmetmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre üçüncü celse sonunda mahkeme, haklarında zorla getirme emri çıkarılmasına rağmen dinlenemeyen müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesinden vazgeçti. Bu kişilerin soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle yetinilmesine karar verildi.

Oy birliğiyle alınan ara kararda, “Haklarında zorla getirme emri çıkarılmasına rağmen dinlenemeyen müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenilmelerinden dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak vazgeçilmesine, soruşturma aşamasında verdikleri beyanlar ile yetinilmesine” denildi.