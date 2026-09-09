Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 78’inci gününde devam ediyor. 17 Ağustos’ta başlayan ikinci celse kapsamında 325 tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasına devam edilirken, dünkü duruşmada Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketlerinin sahibi ve etkin pişmanlıktan yararlanan Eyüp Subaşı’nın savunması dinlendi.

4 SAATLİK SORGUDA GERGİNLİK

Yaklaşık bir saat savunma yapan Subaşı’nın sorgusu ise 4 saati aştı. Subaşı’nın avukatlarının savunmasına geçilmeden önce İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin, Eyüp Subaşı’na etkin pişmanlıktan yararlanma süreciyle ilgili sorular yöneltti. Mahkeme heyeti başkanı, sorulara davaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bu sırada Subaşı’nın avukatlarından Oğuzhan İlhan ayağa kalkarak Pekin’e bağırdı ve “Usule aykırılık arıyorsanız, Ekrem İmamoğlu duruşmayı bacak bacak üstüne atarak izliyor” dedi.

AVUKATLARDAN İLHAN’A TEPKİ

İlhan’ın sözleri salonda bulunan çok sayıda avukat ile izleyici bölümündeki aile yakınlarının tepkisini çekti. Bazı avukatların İlhan’a “Sana mı soracak?” diye bağırdığı görüldü. Yaşanan gerginliğin ardından Eyüp Subaşı’nın sorgusuna kaldığı yerden devam edildi.

AKP ÜYELİĞİ VE CEM KÜÇÜK DETAYI

İmamoğlu’nun duruşmayı takip etme biçimini eleştirerek Tora Pekin’e bağıran Oğuzhan İlhan’ın AKP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaşımlarını paylaşan İlhan’ın, İBB’nin AKP’li Meclis üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre İstanbul 2 No’lu Barosu’nun kurucu üyeleri arasında yer alan İlhan’ın, bir dönem halen tutuklu bulunan yandaş TV yorumcusu Cem Küçük’ün de avukatlığını yaptığı öğrenildi.

“BU MUAMELEYİ KABUL EDEMİYORUM”

Oğuzhan İlhan, duruşmada müvekkili Eyüp Subaşı adına yaptığı savunmada ise şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızda Cumhuriyet tarihinin benim mesleki kariyerimde de gördüğüm hemen hemen en tehlikeli, en büyük yolsuzluk nosyonunun, çıkar amaçlı bir suç örgütünün yargılandığı bu salonda, müvekkilime ve diğer etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklara yapılan bu muameleyi ben kabul edemiyorum. Bu sözlerim tepki de çekebilir. Umurumda da değil. Herkes yaptıklarının vebaliyle sorumludur. Müvekkil sistemi, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün nihai hedefi olan sistemi, onun işletim aracı olan sistemi, yaşadığı mağduriyetlerle en çıplak ve net şekilde izah eden kişidir.”