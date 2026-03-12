Silivri’de görülen 402 sanıklı İBB davasının ilk haftasının son celsesinde, Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat’ın savunması sırasında mahkeme salonunda gerilim yaşandı. Savcının ekrana yansıttığı tabloya itiraz eden Ekrem İmamoğlu’nun “Sayın hakim lütfen yalana müsaade etmeyin” sözleri üzerine savcı, İmamoğlu hakkında işlem yapılmasını ve duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti.

Dosyada 107 tutuklu sanık bulunurken, yargılamanın 9 Mart’ta Silivri’de başladığı belirtildi. İtirafçı Ümit Polat’ın savcılıkta verdiği ifadelerle duruşmadaki beyanları arasındaki çelişkiler de mahkeme salonunda gündeme geldi.

POLAT’IN İFADESİNDE ÇELİŞKİLER

Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın savunması sırasında dikkat çeken çelişkiler de tartışma konusu oldu. Mahkeme heyeti ve savcı, Polat’a hem kendi rolü hem de daha önce savcılıkta verdiği ifadelerle ilgili sorular yöneltti. Hakkındaki para aldığı iddialarını reddeden Polat, diğer sanıkların etkin pişmanlıktan yararlanmak için kendi adını kullandığını ileri sürerek, “Etkin pişmanlıktan faydalanmak için benim ismimi veriyorlar” dedi. Mahkeme başkanının “Sen de etkin pişmanlıktan faydalandın” sözleri üzerine Polat, “Evet ben de geldim anlattım ne yapacaktım” yanıtını verdi.

“PARA TOPLAMA” İDDİASI

Duruşmada ayrıca “para toplama” iddiası da gündeme geldi. Savcı, Polat’a daha önceki beyanında yer alan, Ekrem İmamoğlu’nun Ali Sukas’a Ağaç AŞ’de yeterince para toplanmadığı için kızdığı yönündeki ifadeyi hatırlattı. Polat ise, “Seçimlerle ilgili para toplanmasıydı. Ben para toplanmasına şahit olmadım” dedi. Mahkeme başkanının “Senin beyanında var bunlar” uyarısı üzerine Polat, toplantıya katılmadıklarını belirterek ifadesini değiştirip, “Toplantıya biz katılmadık. Çantaları gördüm içinde para mı vardı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SALONUNDAKİ DİYALOGLAR

Duruşma sırasında mahkeme heyeti ile Ümit Polat arasında şu diyaloglar yaşandı:

Mahkeme başkanı: “Savunmanda hep Ali Sukas ile ilgili kısımları anlatıyorsun ama seninle ilgili de ‘para verdim’ iddiaları var.”

Ümit Polat: “Etkin pişmanlıktan faydalanmak için benim ismimi veriyorlar.”

Mahkeme başkanı: “Sen de etkin pişmanlıktan faydalandın.”

Ümit Polat: “Evet ben de geldim anlattım ne yapacaktım.”

Duruşma savcısı: “Ekrem İmamoğlu’nun Ali Sukas’a yaptıkları toplantıda Ağaç AŞ’de yeterince para toplayamadığı için kızdığın beyanı var. Neler diyeceksiniz?”

Ümit Polat: “Seçimlerle ilgili para toplanmasıydı. Ben para toplanmasına şahit olmadım.”

Mahkeme başkanı: “Senin beyanında var bunlar.”

Ümit Polat: “Toplantıya biz katılmadık. Çantaları gördüm içinde para mı vardı bilmiyorum.”