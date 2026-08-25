İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın ikinci duruşmasının ikinci haftası başladı.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı.

Hasan İmamoğlu kürsüye yürürken Ekrem İmamoğlu’nun ayağa kalkarak babasını karşıladığı ve sarıldığı görüldü.

“Mahkeme salonlarına alışkın değilim. İlk defa oluyor” diyerek savunmasına başlayan Hasan İmamoğlu, 60 yıllık ticari hayatının bulunduğunu söyledi.

Daire alıp satmasının suç unsuru olarak değerlendirildiğini belirten İmamoğlu, “Ticari hayatımda en önemli şey haram yememek, çocuklarıma haram yedirmemektir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, İBB davasında savunma yaptı. Uzun yıllardır gayrimenkul yatırımları yaptığını belirten İmamoğlu, ticaret hayatında “haram yememeye ve çocuklarına haram yedirmemeye” dikkat ettiğini söyledi.

“DAİRE ALIP SATMAK SUÇ MU?”

Hakkındaki gayrimenkul iddialarına tepki gösteren Hasan İmamoğlu, “Daire aldık, sattık. Ama demek ki benim her daire satan, her daire alan burada suçlu oluyor” dedi. Dosyada yer alan dört daireye ilişkin suçlamaları da eleştiren İmamoğlu, “Daire almak satmak yasak olduğunu bilmezdim. Bilseydim hayat boyu almazdık” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaların Ekrem İmamoğlu’nun babası olmasından kaynaklandığını savunan Hasan İmamoğlu, “Ben burada yargılanıyorum. Ben casus diye suçlanan o oğlumun, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın babası olmaktan dolayı yargılanıyorum” dedi.

Casusluk suçlamalarına da tepki gösteren İmamoğlu, ailesinde vatana ihanet gibi bir geçmiş bulunmadığını söyledi. Ayrıca iki fakülte bitiren torununun yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi.

“YALANLARIN, İFTİRALARIN AKLANDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ”

Yurt dışına para gönderdiğine ilişkin iddialara da değinen Hasan İmamoğlu, basında yer alan rakamların değiştiğini belirterek, “Yalanların, iftiraların, itiraf adı altında aklandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben hiç kirli para kazanmadığım için aklanmaya hiç ihtiyacım olmadı” diye konuştu.

Şirketlerin yönetimini ilerleyen yaşlarda Tuncay Yılmaz’a bıraktığını anlatan İmamoğlu, Yılmaz’a güvendiklerini ve şirketleri başarılı şekilde yönettiğini ifade etti.

İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Hasan İmamoğlu’nun savunmasının ardından duruşma savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ifadesinde yer alan elden teslim edilen 1 milyon euro iddiasını sordu.

İmamoğlu, “Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır” yanıtını verdi.

Bunun üzerine duruşma savcısı, sorgu devam ederken mütalaasını açıkladı.

Savcı, “Eylem 34 kapsamında kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum” dedi.

İmamoğlu’nun avukatları, sorgu sürerken suç duyurusu talebine tepki gösterdi.

Talebin ardından Hasan İmamoğlu’nun salonda bulunan üç avukatı savunmalarına başladı.