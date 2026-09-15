‘Suç örgütü lideri’ sanığı Aktaş’ın AVM’si açıldı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanıp beraat eden ünlü itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın TEM Cadde AVM’si açıldı. İtiraflarıyla CHP’li belediye başkanlarını tutuklatan Aktaş, ihaleye fesattan 2 yıl 8 ay 15 gün ceza aldı ve hakkında 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklama kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ekibinin tutukluluğu ise 540 gündür devam ediyor.

AVM’de GSStore, Espressolab ve Tavuk Dünyası gibi işletmeler bulunuyor. Tesisin önemli bir bölümündeki inşaat çalışmaları sürüyor. AVM’nin genel görünümünde ise yoğun bir hareketlilik yok, bazı bölümlerde “in cin top oynuyor”.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Aktaş’ın ortağı olduğu belirtilen Elif Petrol Opet ise İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM Otoyolu kenarında yer alıyor. 76 pompasıyla Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu olan tesisin hemen yanındaki TEM Cadde AVM’de çok sayıda lüks markanın outleti var.

İDDİA: ORTAKLIKTAN AYRILDI

Öte yandan Aktaş’ın ortağı olduğu belirtilen Gürkan Dölekli’nin Gaziosmanpaşa davasında Aziz İhsan Aktaş’ın yalan söylediğini öne sürdükten sonra ortaklığı sonlandırdığı belirtildi. Ancak söz konusu ortaklığın sona erdiğine ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AVM için, yasa teklifine gece saat 01.30’da eklenen özel madde ile bakanlık tarafından ruhsat izni verildi.

Erman Abi’nin yolu bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sarayını da yapan Rönesans Holding’in işleteceği Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Kamuoyunda bir dönem “hiçbir yere çıkmayan yol” olarak anılan projede, gişelerin de yapımının tamamlanmasıyla yolun kullanıma açılması bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi, bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 45 kilometrelik bir projeyi kapsıyor.

KAÇ TL OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü de kesimin Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edildiğini belirtiyor. Öte yandan, otoyolun işletmesinin özel bir şirkete verilmesiyle birlikte, kamu kaynaklarıyla yapılan altyapı yatırımının maliyeti, şirkete yapılacak garanti ödemeleri ve geçiş ücretlerinin ne kadar olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Nakkaş-Başakşehir hattı, Kanal İstanbul güzergâhıyla bağlantı yolunun üzerinde. Projenin tamamlanmasıyla Nakkaş bölgesi ile Başakşehir arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi halinde nüfusun 500 bine ulaşması bekleniyor, bu yoğun nüfusun geçeceği yolu da iktidara yakın şirket işletmiş olacak.

Sazlıdere’nin apartmanları hazır

Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere’deki Yenişehir projesinde çalışmalar hızla sürerken, iktidara yakın Haldız İnşaat da peş peşe ihaleler aldı. Haldız, Sazlıbosna’da toplam 2 bin 182 konut ve 52 dükkânlık iki TOKİ ihalesini kazandı. Şirket ayrıca Tuzla’da 745 konutluk bir başka TOKİ ihalesini de aldı.

Şişli’deki gökdelenler yükseldi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından ilçenin göbeğindeki tartışmalı Taşyapı projesinde inşaat hız kazandı. Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın Şişli Belediyesi’nin hemen arkasında yükselen 37 katlı kulelerinin kaba inşaatı bitti. “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan proje, Şahan döneminde mühürlenmişti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın kendinden rüşvet istediğini iddia eden Turhanlı’yı önceki Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yalanladı. Keskin İBB davasında verdiği ifadede Taşyapı hakkında, “Burası sadece Şişli için değil İstanbul için büyük bir sorun yaratacak bir imar değişikliğidir” dedi.

KESKİN YALANLADI

Turanlı, hakkında haber yapan SÖZCÜ muhabiri Ali Macit, Cumhuriyet muhabiri İrem Karataş, SÖZCÜ TV programcısı Barış Terkoğlu hakkında şikayetçi oldu. Ali Macit hakkında, ‘iftira ve hakaret’ suçlamarıyla dava açıldı. Hakkında 7 yıla kadar hapis talep ediliyor.