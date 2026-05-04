CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olarak yargılandığı İBB davasında, haftanın ilk duruşması gergin geçti.

Mahkeme salonunda yaşanan tartışmaların ardından heyet, oturumu yarına bırakma kararı aldı.

Duruşma sırasında, AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ferhat Murat’ın, hakim ve savcılara ayrılan koridoru kullandığı iddiası tansiyonu yükseltti.

Avukatlar, “Bizim dahi giriş yapamadığımız bir alanın bir gazeteci tarafından kullanılması kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu da "Oradan yalan haber yazıyor" dedi.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ayrıca Ferhat Murat’ın, hakimlerin kullandığı kapıdan sanıklara yönelik jestlerde bulunduğu ve tehditkâr şekilde parmak salladığı da iddialar arasında yer aldı.

Avukatların bu durumu tutanak altına aldığı belirtilirken, söz konusu gazeteci duruşma çıkışında yöneltilen suçlamaları reddetti.

Tutanakta ise şu ifadeler yer aldı:

-İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin yapmış olduğu yargılama, mahkeme heyeti tarafından ara verildikten sonra mahkeme heyetinin giriş-çıkış yaptığı kapıda beliren ve gazeteci olduğu iddia edilen Ferhat Murat isimli kişinin sanıklara ve avukatlara yönelik olarak tehditvari biçimde kafa sallayarak hakeretler yaptığı, 'Ne işi var diye' sorulduğunda, 'Ben buradayım' dediği, mahkeme heyetinin yanına gitmek isteyen avukatlara jandarma tarafından izin verilmez iken görevinin ne olduğu bilinmeyen Ferhat Murat isimli kişinin hangi imtiyazla orada olduğu sorulduğunda jandarmanın kapıyı kapattığı ve hali hazırda Ferhat Murat isimli kişinin mahkeme heyetinin bulunduğu alanda olduğu değerlendirilmiş olup, anılan kişinin TCK 217 kapsamında anlık paylaşımlarına devam ettiği anlaşıldığından işbu tutuanak tutulmuştur.

KORUMA POLİSİ DETAYI

Ayrıca Ferhat Murat’a bir koruma polisi görevlendirildiği ifade edildi.

Murat’ın korumasının, kendisine soru sormak isteyen Sözcü muhabiri Ali Macit’e müdahale etti...

"HÂKİM ODASINA GİRMEDİM"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ferhat Murat ise iddiaları reddetti.

Murat, "Hâkim odasına girmedim. Gördüğümü yazdım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile görüştüm. Başsavcı ziyareti ardından Casperlar davasına gitmek üzere duruşma salonuna girdim. Salona ilk önce izleyici tarafından girdim. Sanıklara parmak sallamadım. Girince mahkemeye duruşmaya ara verildi" diye konuştu.

MURAT’IN PAYLAŞIMI

Yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, Aykut Erdoğdu ve Erdoğdu’nun avukat eşi Tuba Torun’un duruşmayı provoke ettiğini öne sürmüştü.

“Silivri’deyim.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün yargılamasını yerinde izliyorum.

Duruşmanın bu haftaki ilk günü; Ekrem İmamoğlu’nun avukatları ile Aykut Erdoğdu’nun eşi ve avukatı Tuba Torun’un Mahkeme Başkanı’na yönelik provokasyonları ile başladı.

Avukatlar, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’ın Adem Soytekin’in tahliye edildiği geçen haftaki duruşmalara yönelik ‘talimatla iş yaptığını, mizansen yapılıyor’ şeklindeki ithamları sonrası provokasyonlara devam etmesi halinde avukatların duruşma salonu dışına çıkaracağını söyledi.

Avukatların bu tavrına kendisini savunmak isteyen sanık Ahmet Güldü dahi tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı avukatlar tarafından yapılan sataşmaların bitmemesi nedeniyle duruşmaya ara verdi.

Mahkemeye başlar başlamaz ara verilmiş oldu.