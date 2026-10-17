Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşmalarında çekildiği belirtilen görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı.
53'ü tutuklu 436 sanıklı davanın 15-16 Ekim 2026 tarihlerindeki duruşmaları, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü. Başsavcılık, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasına ilişkin bu duruşmalar sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığının tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.