İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Dijital Medya AŞ, şirketin hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgiler ve haberler yaptığı belirtilen bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bekir Tiryaki, Levent Gültekin, TGRT Haber, Nuray Başaran, Cem Küçük ve Mustafa Toköz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusuna dair yapılan açıklamada, "Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve herhangi hata ya da yanlışa rastlanmamıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine dair paylaşımlar tamamen yalandır.

-Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.