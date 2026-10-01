İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li 6 üye AK Parti’ye katıldı. Aralarında Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver’in bulunduğu üyelere rozetleri takıldı. Bu üyelerden Oğuz Sarul aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, İmamoğlu tutuklu olduğu için halen Nuri Aslan vekaleten yürütüyor.

İMAMOĞLU DAVALARI

İstanbul’da önce Üsküdar, sonra Adalar’ın AKP’ye geçmesi, ardından da Ataşehir’deki bu transfer gözleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) meclis aritmetiğine çevirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP, İBB Meclisi’nde 187 üyeyle çoğunluğu elde etmişti. Cumhur İttifakı’nın toplam üye sayısı ise 130’da kalmıştı. Ancak sonraki süreçte yaşanan tutuklamalar, görevden uzaklaştırmalar ve parti değişiklikleriyle birlikte İBB Meclisi’ndeki denge şu anda tamamen değişti. CHP’nin üye sayısı 154’e düştü, Cumhur İttifakı’nın üye sayısı ise 142’ye kadar yükseldi, arada 8 üyelik fark kaldı.

İBB’deki aritmetiğin bu şekilde değişmesi, pek çok ilçede belediye başkanlıklarının AKP’ye geçmesi yönteminin bir benzerinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için de işletilmesinin yolunu açacak. Eğer Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kesinleşir, siyaset yasağı getirilirse, görevi de düşmüş olacak ve İBB Başkanlığı için de Meclis’te oylama yapılacak.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE BİRİ İBB MECLİS ÜYESİ 6 ÜYE AKP’YE KATILDI

Tören Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Ataşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver AKP’ye katıldı.





DOSYA YARGITAY’DA

Şu andaki 8 fark, 4-5 belediye meclisinin oyunu değiştirmesi ile AKP lehine dönebilecek. İmamoğlu hakkında kararı çıkan davaların başında YSK üyelerine hakaret var. Bu davada İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası çıktı, istinaf tarafından onandı ve dosya Yargıtay’da. Kesinleşmesine Yargıtay onayına bağlı.