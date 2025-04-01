İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destek sağlanıyor.

ÖDEMELER 3 NİSAN'DA

Destekten yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, toplam 15 bin TL’lik desteğin ilk taksiti olan 7 bin 500 TL’yi 7 Ocak’ta aldı. İki eşit taksit şeklinde yapılan ödemelerin ikincisi ise 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Böylece, 2024/2025 eğitim öğretim dönemi için 100 bin öğrenciye toplam 1,5 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.