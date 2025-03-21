İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi dönemindeki konserlerden kişisel verilerin paylaşılmasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığından İSKİ’nin ödeme süreçlerine kadar birçok konuda ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Bu tür haberleri yayanlarla ilgili de hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

'1388 HAYALİ KONSER'

Bazı medya organlarında, pandemi döneminde İBB Kültür A.Ş.’nin 1388 hayali konser düzenleyerek sahte faturalarla milyonlarca liranın İBB kasasından çalındığı iddia edilmişti. İBB, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, pandemi sürecinde sanatçılara destek amacıyla hayata geçirilen “İstanbul Bir Sahne” projesi kapsamında Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında konserler düzenlendiği ifade edildi. Toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlandığı, tüm etkinliklerin video ve fotoğraflarla arşivlendiği ve bu bilgilerin İBB Kültür A.Ş.’nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıldığı vurgulandı.

'16 MİLYON KİŞİNİN VERİSİ SATILDI'

İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulamasında 16 milyon kişinin kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldığı yönündeki iddia da yalanlandı. İBB, uygulamanın 2022’de hizmete alındığını ve şu anda 3,5 milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı. Kullanıcıların ad, soyad ve T.C. kimlik numaralarıyla kayıt olduğu uygulamanın, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri entegrasyonuyla doğrulama yaptığı belirtildi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelik sırasında kullanıcılara aydınlatma metni sunulduğu ve açık rızalarının alındığı ifade edildi. Verilerin yalnızca İBB ve iştirakleri tarafından kamu hizmetleri için kullanıldığı, üçüncü kişilerle paylaşılmasının yasal olarak mümkün olmadığı kaydedildi.

'İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI ARTTI' İDDİASINA CEVAP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde mal varlığının arttığı yönündeki söylentilere de açıklık getirildi.

İBB, İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanlarının açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşıldığını ve üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin şeffaf bir şekilde açıklandığını duyurdu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'İSKİ'DEN KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİ'

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 215 milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi yaptığı iddiası da İBB tarafından yalanlandı.

Açıklamada, söz konusu ödemelerin Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmediği, AKP döneminde yapılan işlere ait yasal hak ediş ödemeleri olduğu ifade edildi.

İSKİ’nin bir kamu kurumu olarak Sayıştay denetimine tabi olduğu ve mülkiye müfettişlerine gerekli belgelerin iletildiği vurgulandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

İBB, bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirterek, “Yalanlara karşı gerçekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yalan haberleri yayanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” dedi.